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Висенте Санчес
№27
Нападающий
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2009/2010
2008/2009
08.05.2010
08 мая 2010
сб
16:30
Майнц
0 : 0
Шальке-04
08.05.2010
08 мая 2010
сб
16:30
был в запасе
Майнц
0
Шальке-04
0
был в запасе
01.05.2010
01 мая 2010
сб
16:30
Шальке-04
0 : 2
Вердер
01.05.2010
01 мая 2010
сб
16:30
был в запасе
Шальке-04
0
Вердер
2
был в запасе
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
16:30
Герта
0 : 1
Шальке-04
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
16:30
минуты: 80' - 90'
Герта
0
Шальке-04
1
минуты: 80' - 90'
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
16:30
Шальке-04
3 : 1
Боруссия
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
16:30
был в запасе
Шальке-04
3
Боруссия
1
был в запасе
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
16:30
Ганновер-96
4 : 2
Шальке-04
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
16:30
был в запасе
Ганновер-96
4
Шальке-04
2
был в запасе
06.03.2010
06 марта 2010
сб
17:30
Айнтрахт
1 : 4
Шальке-04
06.03.2010
06 марта 2010
сб
17:30
был в запасе
Айнтрахт
1
Шальке-04
4
был в запасе
26.02.2010
26 февр. 2010
пт
22:30
Шальке-04
2 : 1
Боруссия
26.02.2010
26 февр. 2010
пт
22:30
минуты: 1' - 46'
Шальке-04
2
Боруссия
1
минуты: 1' - 46'
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
19:30
Вольфсбург
2 : 1
Шальке-04
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
19:30
минуты: 1' - 58'
Вольфсбург
2
Шальке-04
1
минуты: 1' - 58'
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
17:30
Шальке-04
2 : 0
Кельн
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
17:30
минуты: 1' - 68'
Шальке-04
2
Кельн
0
минуты: 1' - 68'
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
17:30
Фрайбург
0 : 0
Шальке-04
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Фрайбург
0
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90'
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
20:30
Шальке-04
2 : 0
Хоффенхайм
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
20:30
минуты: 1' - 66'
Шальке-04
2
Хоффенхайм
0
минуты: 1' - 66'
23.01.2010
23 янв. 2010
сб
17:30
Бохум
2 : 2
Шальке-04
5'
5'
5'
23.01.2010
23 янв. 2010
сб
17:30
5'
минуты: 1' - 57'
Бохум
2
Шальке-04
2
минуты: 1' - 57'
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
17:30
Шальке-04
1 : 0
Нюрнберг
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
17:30
минуты: 90' - 90'
Шальке-04
1
Нюрнберг
0
минуты: 90' - 90'
18.12.2009
18 дек. 2009
пт
22:30
Шальке-04
1 : 0
Майнц
18.12.2009
18 дек. 2009
пт
22:30
минуты: 75' - 90'
Шальке-04
1
Майнц
0
минуты: 75' - 90'
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
20:30
Вердер
0 : 2
Шальке-04
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
20:30
минуты: 56' - 90'
Вердер
0
Шальке-04
2
минуты: 56' - 90'
06.12.2009
06 дек. 2009
вс
19:30
Шальке-04
2 : 0
Герта
06.12.2009
06 дек. 2009
вс
19:30
минуты: 82' - 90'
Шальке-04
2
Герта
0
минуты: 82' - 90'
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
20:30
Боруссия
1 : 0
Шальке-04
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
20:30
был в запасе
Боруссия
1
Шальке-04
0
был в запасе
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
17:30
Шальке-04
2 : 0
Ганновер-96
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
17:30
был в запасе
Шальке-04
2
Ганновер-96
0
был в запасе
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
17:30
Бавария
1 : 1
Шальке-04
30'
30'
30'
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 54'
Бавария
1
Шальке-04
1
минуты: 1' - 54'
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
20:30
Шальке-04
2 : 2
Байер
88'
88'
88'
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
20:30
88'
минуты: 41' - 90'
Шальке-04
2
Байер
2
минуты: 41' - 90'
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