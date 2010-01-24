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Симоне Индзаги
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2009/2010
2008/2009
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
17:00
Лацио
1 : 1
Кьево
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
17:00
был в запасе
Лацио
1
Кьево
1
был в запасе
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
17:00
Аталанта
3 : 0
Лацио
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
17:00
минуты: 72' - 90'
Аталанта
3
Лацио
0
минуты: 72' - 90'
10.01.2010
10 янв. 2010
вс
17:00
Удинезе
1 : 1
Лацио
10.01.2010
10 янв. 2010
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
1
Лацио
1
был в запасе
06.01.2010
06 янв. 2010
ср
17:00
Лацио
4 : 1
Ливорно
06.01.2010
06 янв. 2010
ср
17:00
был в запасе
Лацио
4
Ливорно
1
был в запасе
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
17:00
Лацио
0 : 0
Болонья
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
17:00
был в запасе
Лацио
0
Болонья
0
был в запасе
28.10.2009
28 окт. 2009
ср
22:45
Лацио
0 : 1
Кальяри
28.10.2009
28 окт. 2009
ср
22:45
минуты: 80' - 90'
Лацио
0
Кальяри
1
минуты: 80' - 90'
04.10.2009
04 окт. 2009
вс
16:00
Фиорентина
0 : 0
Лацио
04.10.2009
04 окт. 2009
вс
16:00
был в запасе
Фиорентина
0
Лацио
0
был в запасе
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
16:00
Лацио
1 : 1
Палермо
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
16:00
был в запасе
Лацио
1
Палермо
1
был в запасе
23.09.2009
23 сент. 2009
ср
21:45
Лацио
1 : 2
Парма
23.09.2009
23 сент. 2009
ср
21:45
был в запасе
Лацио
1
Парма
2
был в запасе
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
16:00
Катания
1 : 1
Лацио
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
16:00
был в запасе
Катания
1
Лацио
1
был в запасе
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
21:45
Лацио
0 : 2
Ювентус
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
21:45
минуты: 78' - 90'
Лацио
0
Ювентус
2
минуты: 78' - 90'