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Марко Ди Лорето
№22
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
Рома
3 : 2
Торино
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
минуты: 85' - 90'
Рома
3
Торино
2
минуты: 85' - 90'
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
Торино
1 : 0
Сиена
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 37'
Торино
1
Сиена
0
минуты: 1' - 37'
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
Торино
2 : 1
Катания
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
был в запасе
Торино
2
Катания
1
был в запасе
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
16:00
Палермо
1 : 0
Торино
83'
83'
83'
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 80' - 90'
Палермо
1
Торино
0
минуты: 80' - 90'
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
17:00
Торино
1 : 0
Удинезе
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
17:00
был в запасе
Торино
1
Удинезе
0
был в запасе
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
20:00
Лацио
1 : 1
Торино
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
20:00
был в запасе
Лацио
1
Торино
1
был в запасе
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
17:00
Торино
1 : 1
Кьево
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Кьево
1
минуты: 1' - 90'
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
17:15
Интер
1 : 1
Торино
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
17:15
минуты: 1' - 90'
Интер
1
Торино
1
минуты: 1' - 90'
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
Торино
0 : 0
Реджо-ди-Калабрия
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
минуты: 30' - 90'
Торино
0
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 30' - 90'
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
Лечче
3 : 3
Торино
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
3
Торино
3
минуты: 1' - 90'
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
17:00
Торино
0 : 1
Рома
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
17:00
был в запасе
Торино
0
Рома
1
был в запасе
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
20:00
Дженоа
3 : 0
Торино
36'
36'
36'
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
3
Торино
0
минуты: 1' - 90'
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
17:00
Торино
1 : 0
Наполи
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Наполи
0
минуты: 1' - 90'
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
20:00
Болонья
5 : 2
Торино
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
20:00
был в запасе
Болонья
5
Торино
2
был в запасе
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
17:00
Торино
1 : 4
Фиорентина
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Фиорентина
4
минуты: 1' - 90'
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
17:00
Сиена
1 : 0
Торино
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
17:00
был в запасе
Сиена
1
Торино
0
был в запасе