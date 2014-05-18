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Хавьер Дзанетти
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
18.05.2014
18 мая 2014
вс
21:45
Кьево
2 : 1
Интер
18.05.2014
18 мая 2014
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Кьево
2
Интер
1
минуты: 1' - 90'
10.05.2014
10 мая 2014
сб
21:45
Интер
4 : 1
Лацио
10.05.2014
10 мая 2014
сб
21:45
минуты: 51' - 90'
Интер
4
Лацио
1
минуты: 51' - 90'
04.05.2014
04 мая 2014
вс
21:45
Милан
1 : 0
Интер
04.05.2014
04 мая 2014
вс
21:45
был в запасе
Милан
1
Интер
0
был в запасе
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
21:45
Интер
0 : 0
Наполи
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
21:45
минуты: 69' - 90'
Интер
0
Наполи
0
минуты: 69' - 90'
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
16:00
Парма
0 : 2
Интер
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
16:00
минуты: 59' - 90'
Парма
0
Интер
2
минуты: 59' - 90'
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
16:00
Сампдория
0 : 4
Интер
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
16:00
был в запасе
Сампдория
0
Интер
4
был в запасе
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
21:45
Интер
2 : 2
Болонья
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
21:45
был в запасе
Интер
2
Болонья
2
был в запасе
31.03.2014
31 марта 2014
пн
22:00
Ливорно
2 : 2
Интер
31.03.2014
31 марта 2014
пн
22:00
минуты: 80' - 90'
Ливорно
2
Интер
2
минуты: 80' - 90'
27.03.2014
27 марта 2014
чт
22:45
Интер
0 : 0
Удинезе
27.03.2014
27 марта 2014
чт
22:45
был в запасе
Интер
0
Удинезе
0
был в запасе
23.03.2014
23 марта 2014
вс
17:00
Интер
1 : 2
Аталанта
23.03.2014
23 марта 2014
вс
17:00
был в запасе
Интер
1
Аталанта
2
был в запасе
15.03.2014
15 марта 2014
сб
22:45
Верона
0 : 2
Интер
15.03.2014
15 марта 2014
сб
22:45
минуты: 70' - 90'
Верона
0
Интер
2
минуты: 70' - 90'
09.03.2014
09 марта 2014
вс
17:00
Интер
1 : 0
Торино
09.03.2014
09 марта 2014
вс
17:00
был в запасе
Интер
1
Торино
0
был в запасе
01.03.2014
01 марта 2014
сб
22:45
Рома
0 : 0
Интер
01.03.2014
01 марта 2014
сб
22:45
минуты: 87' - 90'
Рома
0
Интер
0
минуты: 87' - 90'
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
17:00
Интер
1 : 1
Кальяри
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
17:00
был в запасе
Интер
1
Кальяри
1
был в запасе
15.02.2014
15 февр. 2014
сб
22:45
Фиорентина
1 : 2
Интер
15.02.2014
15 февр. 2014
сб
22:45
был в запасе
Фиорентина
1
Интер
2
был в запасе
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
22:45
Интер
1 : 0
Сассуоло
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
22:45
был в запасе
Интер
1
Сассуоло
0
был в запасе
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
22:45
Ювентус
3 : 1
Интер
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
22:45
был в запасе
Ювентус
3
Интер
1
был в запасе
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
17:00
Интер
0 : 0
Катания
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
17:00
был в запасе
Интер
0
Катания
0
был в запасе
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
17:00
Дженоа
1 : 0
Интер
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
17:00
был в запасе
Дженоа
1
Интер
0
был в запасе
13.01.2014
13 янв. 2014
пн
22:59
Интер
1 : 1
Кьево
13.01.2014
13 янв. 2014
пн
22:59
был в запасе
Интер
1
Кьево
1
был в запасе
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