Николас Бурдиссо
№8
Защитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.05.2018 20 мая 2018 вс 16:00
Дженоа
1 : 2
Торино
20.05.2018 20 мая 2018 вс 16:00
был в запасе
Дженоа
1
Торино
2
был в запасе
13.05.2018 13 мая 2018 вс 16:00
Торино
2 : 1
СПАЛ
13.05.2018 13 мая 2018 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Торино
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
06.05.2018 06 мая 2018 вс 16:00
Наполи
2 : 2
Торино
21'
21'
21'
06.05.2018 06 мая 2018 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
2
Торино
2
минуты: 1' - 90'
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 21:45
Торино
0 : 1
Лацио
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Торино
0
Лацио
1
минуты: 1' - 90'
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 16:00
Аталанта
2 : 1
Торино
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Аталанта
2
Торино
1
минуты: 1' - 90'
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
Торино
1 : 1
Милан
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Милан
1
минуты: 1' - 90'
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 19:00
Кьево
0 : 0
Торино
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
0
Торино
0
минуты: 1' - 90'
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 13:30
Торино
1 : 0
Интер
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Интер
0
минуты: 1' - 90'
04.04.2018 04 апр. 2018 ср 19:30
Торино
4 : 1
Кротоне
04.04.2018 04 апр. 2018 ср 19:30
минуты: 1' - 90'
Торино
4
Кротоне
1
минуты: 1' - 90'
31.03.2018 31 марта 2018 сб 16:00
Кальяри
0 : 4
Торино
31.03.2018 31 марта 2018 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
0
Торино
4
минуты: 1' - 90'
18.03.2018 18 марта 2018 вс 17:00
Торино
1 : 2
Фиорентина
18.03.2018 18 марта 2018 вс 17:00
был в запасе
Торино
1
Фиорентина
2
был в запасе
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 17:00
Верона
2 : 1
Торино
13'
13'
13'
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Верона
2
Торино
1
минуты: 1' - 90'
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 14:30
Торино
0 : 1
Ювентус
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Торино
0
Ювентус
1
минуты: 1' - 90'
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 17:00
Торино
2 : 0
Удинезе
74'
74'
74'
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Торино
2
Удинезе
0
минуты: 1' - 90'
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 20:00
Сампдория
1 : 1
Торино
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Торино
1
минуты: 1' - 90'
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 17:00
Торино
3 : 0
Беневенто
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Торино
3
Беневенто
0
минуты: 1' - 90'
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 17:00
Сассуоло
1 : 1
Торино
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
1
Торино
1
минуты: 1' - 90'
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 14:30
Торино
3 : 0
Болонья
20'
20'
20'
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 14:30
минуты: 1' - 90'
Торино
3
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
30.12.2017 30 дек. 2017 сб 17:00
Торино
0 : 0
Дженоа
30.12.2017 30 дек. 2017 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Торино
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90'
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 17:00
СПАЛ
2 : 2
Торино
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 17:00
был в запасе
СПАЛ
2
Торино
2
был в запасе
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