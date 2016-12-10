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Марсель Шефер
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
17:30
Бавария
5 : 0
Вольфсбург
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
17:30
минуты: 1' - 22'
Бавария
5
Вольфсбург
0
минуты: 1' - 22'
3.12.2016
3 дек. 2016
сб
17:30
Вольфсбург
2 : 3
Герта
3.12.2016
3 дек. 2016
сб
17:30
был в запасе
Вольфсбург
2
Герта
3
был в запасе
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
17:30
Ингольштадт
1 : 1
Вольфсбург
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
17:30
минуты: 75' - 90'
Ингольштадт
1
Вольфсбург
1
минуты: 75' - 90'
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
17:30
Вольфсбург
0 : 1
Шальке-04
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
17:30
был в запасе
Вольфсбург
0
Шальке-04
1
был в запасе
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
17:30
Фрайбург
0 : 3
Вольфсбург
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
17:30
минуты: 88' - 90'
Фрайбург
0
Вольфсбург
3
минуты: 88' - 90'
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
16:30
Вольфсбург
1 : 2
Байер
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
16:30
был в запасе
Вольфсбург
1
Байер
2
был в запасе
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
16:30
Дармштадт
3 : 1
Вольфсбург
67'
67'
67'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
16:30
минуты: 1' - 69'
Дармштадт
3
Вольфсбург
1
минуты: 1' - 69'
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
18:30
Вольфсбург
0 : 1
РБ Лейпциг
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
18:30
был в запасе
Вольфсбург
0
РБ Лейпциг
1
был в запасе
2.10.2016
2 окт. 2016
вс
16:30
Вольфсбург
0 : 0
Майнц
2.10.2016
2 окт. 2016
вс
16:30
был в запасе
Вольфсбург
0
Майнц
0
был в запасе
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
19:30
Вердер
2 : 1
Вольфсбург
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
19:30
был в запасе
Вердер
2
Вольфсбург
1
был в запасе
20.09.2016
20 сент. 2016
вт
21:00
Вольфсбург
1 : 5
Боруссия
20.09.2016
20 сент. 2016
вт
21:00
был в запасе
Вольфсбург
1
Боруссия
5
был в запасе
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
16:30
Хоффенхайм
0 : 0
Вольфсбург
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
16:30
был в запасе
Хоффенхайм
0
Вольфсбург
0
был в запасе
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
16:30
Вольфсбург
0 : 0
Кельн
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
16:30
был в запасе
Вольфсбург
0
Кельн
0
был в запасе
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
16:30
Аугсбург
0 : 2
Вольфсбург
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
16:30
был в запасе
Аугсбург
0
Вольфсбург
2
был в запасе