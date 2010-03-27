Пьер Воме
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Камерун
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.03.2010 27 марта 2010 сб 17:30
Ганновер-96
1 : 4
Кельн
27.03.2010 27 марта 2010 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Ганновер-96
1
Кельн
4
минуты: 1' - 90'
19.03.2010 19 марта 2010 пт 22:30
Кельн
1 : 1
Боруссия
19.03.2010 19 марта 2010 пт 22:30
минуты: 1' - 75'
Кельн
1
Боруссия
1
минуты: 1' - 75'
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 17:30
Кельн
1 : 5
Штутгарт
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 17:30
был в запасе
Кельн
1
Штутгарт
5
был в запасе
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 17:30
Шальке-04
2 : 0
Кельн
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 17:30
был в запасе
Шальке-04
2
Кельн
0
был в запасе
6.02.2010 6 февр. 2010 сб 17:30
Кельн
3 : 3
Гамбург
6.02.2010 6 февр. 2010 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
3
Гамбург
3
минуты: 1' - 90'
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 17:30
Айнтрахт
1 : 2
Кельн
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
1
Кельн
2
минуты: 1' - 90'
24.01.2010 24 янв. 2010 вс 17:30
Вольфсбург
2 : 3
Кельн
24.01.2010 24 янв. 2010 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Вольфсбург
2
Кельн
3
минуты: 1' - 90'
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 19:30
Кельн
2 : 3
Боруссия
50'
50'
50'
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
2
Боруссия
3
минуты: 1' - 90'
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 19:30
Кельн
3 : 0
Нюрнберг
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 19:30
минуты: 90' - 90'
Кельн
3
Нюрнберг
0
минуты: 90' - 90'
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 17:30
Фрайбург
0 : 0
Кельн
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 17:30
был в запасе
Фрайбург
0
Кельн
0
был в запасе
6.12.2009 6 дек. 2009 вс 17:30
Кельн
0 : 0
Вердер
6.12.2009 6 дек. 2009 вс 17:30
был в запасе
Кельн
0
Вердер
0
был в запасе
27.11.2009 27 нояб. 2009 пт 22:30
Бохум
0 : 0
Кельн
27.11.2009 27 нояб. 2009 пт 22:30
был в запасе
Бохум
0
Кельн
0
был в запасе
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 16:30
Кельн
1 : 0
Майнц
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 16:30
минуты: 1' - 46'
Кельн
1
Майнц
0
минуты: 1' - 46'
3.10.2009 3 окт. 2009 сб 16:30
Бавария
0 : 0
Кельн
3.10.2009 3 окт. 2009 сб 16:30
был в запасе
Бавария
0
Кельн
0
был в запасе
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 16:30
Кельн
0 : 1
Байер
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 16:30
был в запасе
Кельн
0
Байер
1
был в запасе
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 18:30
Гамбург
3 : 1
Кельн
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Гамбург
3
Кельн
1
минуты: 1' - 90'
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 16:30
Кельн
0 : 0
Айнтрахт
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
0
Айнтрахт
0
минуты: 1' - 90'
15.08.2009 15 авг. 2009 сб 19:30
Кельн
1 : 3
Вольфсбург
15.08.2009 15 авг. 2009 сб 19:30
минуты: 1' - 84'
Кельн
1
Вольфсбург
3
минуты: 1' - 84'
8.08.2009 8 авг. 2009 сб 16:30
Боруссия
1 : 0
Кельн
8.08.2009 8 авг. 2009 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
1
Кельн
0
минуты: 1' - 90'