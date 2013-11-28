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Матч-центр
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Майк Поллит
№12
Вратарь
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2013/2014
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
Уиган Атлетик
1 : 2
Зюлте-Варегем
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
был в запасе
Уиган Атлетик
1
Зюлте-Варегем
2
был в запасе
7.11.2013
7 нояб. 2013
чт
20:00
Рубин
1 : 0
Уиган Атлетик
7.11.2013
7 нояб. 2013
чт
20:00
был в запасе
Рубин
1
Уиган Атлетик
0
был в запасе