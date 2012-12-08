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Уиган Атлетик VS Куинз Парк Рейнджерс
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Уиган Атлетик - Куинз Парк Рейнджерс: 08 декабря 2012 смотреть онлайн
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
МакКарти 17
Босежур 74
2:2
Уиган Атлетик - Куинз Парк Рейнджерс: 08 декабря 2012 смотреть онлайн
Матч завершен
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Нельсен 25
Сиссе 71
АПЛ, 16 тур
АПЛ,
16 тур
Англия
8 дек. 2012, 18:00 МСК
8.12.2012, 18:00 МСК
суббота
Фил Дауд
Фил Дауд
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Составы
Уиган Атлетик
мин
0
Аль-Хабси
Али Аль-Хабси
90
0
Писку
Писку
90
0
Бойс
Эммерсон Бойс
90
0
Стам
Ронни Стам
90
0
Босежур
Жан Босежур
74'
74'
90
0
Джонс
Дэвид Джонс
77
0
Гомес
Жорди Гомес
90
0
МакКарти
Джеймс МакКарти
17'
17'
90
0
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
85
0
Коне
Аруна Коне
90
Запасные
0
Поллит
Майк Поллит
-
0
Голобарт
Роман Голобарт
-
0
Файви
Фрэйзер Файви
-
0
Рэдмонд
Дэниэл Рэдмонд
-
0
Мэлони
Шон Мэлони
13
0
МакМанаман
Каллум МакМанаман
-
0
Боселли
Мауро Боселли
5
Куинз Парк Рейнджерс
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Траоре
Арман Траоре
90
0
Нельсен
Райан Нельсен
25'
25'
90
0
Хилл
Клинт Хилл
90
0
Босингва
Жозе Босингва
84
0
Мбиа
Стефан Мбиа
90
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
90
0
Диаките
Самба Диаките
77
0
Макки
Джейми Макки
90
0
Дерри
Шон Дерри
90
0
Таарабт
Адель Таарабт
58
Запасные
0
Мерфи
Брайн Мерфи
-
0
Фердинанд
Антон Фердинанд
-
0
Фабио
Фабио
6
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
13
0
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
-
0
Форлин
Алехандро Форлин
-
0
Сиссе
Джибриль Сиссе
71'
32
События
Матч окончен 2:2
Замена
Мауро Боселли
Франко Ди Санто
85'
84'
Замена
Фабио
Жозе Босингва
77'
Замена
Эстебан Гранеро
Самба Диаките
Замена
Шон Мэлони
Дэвид Джонс
77'
ГОЛ! 2:2
Жан Босежур
74'
71'
ГОЛ! 1:2
Джибриль Сиссе
58'
Замена
Джибриль Сиссе
Адель Таарабт
45'
Желтая карточка
Адель Таарабт
25'
ГОЛ! 1:1
Райан Нельсен
ГОЛ! 1:0
Джеймс МакКарти
17'
Прошлые матчи
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
18:10
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
Уиган Атлетик
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
18:10
Куинз Парк Рейнджерс
1
Уиган Атлетик
1
08.12.2012
08 дек. 2012
сб
18:00
Уиган Атлетик
2 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
08.12.2012
08 дек. 2012
сб
18:00
Уиган Атлетик
2
Куинз Парк Рейнджерс
2
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 1
Уиган Атлетик
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
3
Уиган Атлетик
1
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
14:30
Уиган Атлетик
2 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
14:30
Уиган Атлетик
2
Куинз Парк Рейнджерс
0
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