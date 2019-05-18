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Матч-центр
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Арьен Роббен
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
23 янв. 1984 (36) лет
Рост
180
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
германия. кубок
лига чемпионов плей-офф
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
испания. примера
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
18.05.2019
18 мая 2019
сб
16:30
Бавария
5 : 1
Айнтрахт
78'
78'
78'
18.05.2019
18 мая 2019
сб
16:30
78'
минуты: 67' - 90'
Бавария
5
Айнтрахт
1
минуты: 67' - 90'
11.05.2019
11 мая 2019
сб
16:30
РБ Лейпциг
0 : 0
Бавария
11.05.2019
11 мая 2019
сб
16:30
был в запасе
РБ Лейпциг
0
Бавария
0
был в запасе
4.05.2019
4 мая 2019
сб
16:30
Бавария
3 : 1
Ганновер-96
4.05.2019
4 мая 2019
сб
16:30
был в запасе
Бавария
3
Ганновер-96
1
был в запасе
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
19:00
Нюрнберг
1 : 1
Бавария
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
19:00
был в запасе
Нюрнберг
1
Бавария
1
был в запасе
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
17:30
Вердер
1 : 2
Бавария
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
17:30
был в запасе
Вердер
1
Бавария
2
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
17:30
Бавария
3 : 3
Фортуна
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
17:30
был в запасе
Бавария
3
Фортуна
3
был в запасе
3.11.2018
3 нояб. 2018
сб
17:30
Бавария
1 : 1
Фрайбург
3.11.2018
3 нояб. 2018
сб
17:30
минуты: 1' - 63'
Бавария
1
Фрайбург
1
минуты: 1' - 63'
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
16:30
Вольфсбург
1 : 3
Бавария
44'
44'
44'
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Вольфсбург
1
Бавария
3
минуты: 1' - 90'
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
19:30
Бавария
0 : 3
Боруссия
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Бавария
0
Боруссия
3
минуты: 1' - 90'
28.09.2018
28 сент. 2018
пт
21:30
Герта
2 : 0
Бавария
28.09.2018
28 сент. 2018
пт
21:30
минуты: 1' - 52'
Герта
2
Бавария
0
минуты: 1' - 52'
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
21:30
Бавария
1 : 1
Аугсбург
48'
48'
48'
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
21:30
48'
минуты: 1' - 90'
Бавария
1
Аугсбург
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
19:30
Шальке-04
0 : 2
Бавария
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
19:30
был в запасе
Шальке-04
0
Бавария
2
был в запасе
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
16:30
Бавария
3 : 1
Байер
19'
19'
19'
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
16:30
19'
минуты: 1' - 90'
Бавария
3
Байер
1
минуты: 1' - 90'
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
19:30
Штутгарт
0 : 3
Бавария
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Штутгарт
0
Бавария
3
минуты: 1' - 90'
24.08.2018
24 авг. 2018
пт
21:30
Бавария
3 : 1
Хоффенхайм
90'
90'
90'
24.08.2018
24 авг. 2018
пт
21:30
90'
минуты: 45' - 90'
Бавария
3
Хоффенхайм
1
минуты: 45' - 90'