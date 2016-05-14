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Энтони Вебер
№25
Защитник
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Команда
Реймс
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2015/2016
14.05.2016
14 мая 2016
сб
22:00
Реймс
4 : 1
Лион
14.05.2016
14 мая 2016
сб
22:00
был в запасе
Реймс
4
Лион
1
был в запасе
7.05.2016
7 мая 2016
сб
22:00
Марсель
1 : 0
Реймс
7.05.2016
7 мая 2016
сб
22:00
был в запасе
Марсель
1
Реймс
0
был в запасе
22.04.2016
22 апр. 2016
пт
21:30
Ницца
2 : 0
Реймс
55'
55'
55'
22.04.2016
22 апр. 2016
пт
21:30
минуты: 1' - 57'
Ницца
2
Реймс
0
минуты: 1' - 57'
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
21:00
Труа
2 : 1
Реймс
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 76'
Труа
2
Реймс
1
минуты: 1' - 76'
9.04.2016
9 апр. 2016
сб
21:00
Реймс
2 : 1
Нант
9.04.2016
9 апр. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
2
Нант
1
минуты: 1' - 90'
2.04.2016
2 апр. 2016
сб
21:00
Ренн
3 : 1
Реймс
2.04.2016
2 апр. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
3
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
19:00
Реймс
1 : 1
Сент-Этьен
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
22:00
Газелек
2 : 2
Реймс
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Газелек
2
Реймс
2
минуты: 1' - 90'
9.01.2016
9 янв. 2016
сб
22:00
Реймс
1 : 3
Тулуза
9.01.2016
9 янв. 2016
сб
22:00
был в запасе
Реймс
1
Тулуза
3
был в запасе
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
18:00
Реймс
1 : 1
Ницца
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
18:00
был в запасе
Реймс
1
Ницца
1
был в запасе
2.12.2015
2 дек. 2015
ср
21:00
Генгам
1 : 2
Реймс
41'
41'
41'
2.12.2015
2 дек. 2015
ср
21:00
минуты: 1' - 22'
Генгам
1
Реймс
2
минуты: 1' - 22'
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
Реймс
2 : 2
Ренн
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
2
Ренн
2
минуты: 1' - 90'
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
22:00
Монпелье
3 : 1
Реймс
12'
12'
12'
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
22:00
12'
минуты: 1' - 90'
Монпелье
3
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
22:00
Реймс
1 : 2
Газелек
66'
66'
66'
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Газелек
2
минуты: 1' - 90'
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
19:00
Сент-Этьен
3 : 0
Реймс
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
3
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
16:00
Реймс
0 : 1
Монако
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
0
Монако
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2015
25 сент. 2015
пт
21:30
Реймс
1 : 0
Лилль
12'
12'
12'
25.09.2015
25 сент. 2015
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Лилль
0
минуты: 1' - 90'
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
18:30
Реймс
1 : 1
ПСЖ
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
18:30
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90'
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
21:00
Тулуза
2 : 2
Реймс
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
2
Реймс
2
минуты: 1' - 90'
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
21:00
Реймс
4 : 1
Лорьян
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
4
Лорьян
1
минуты: 1' - 90'
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