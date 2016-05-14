Энтони Вебер
№25
Защитник
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Команда
Реймс
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
Реймс
4 : 1
Лион
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
был в запасе
Реймс
4
Лион
1
был в запасе
7.05.2016 7 мая 2016 сб 22:00
Марсель
1 : 0
Реймс
7.05.2016 7 мая 2016 сб 22:00
был в запасе
Марсель
1
Реймс
0
был в запасе
22.04.2016 22 апр. 2016 пт 21:30
Ницца
2 : 0
Реймс
55'
55'
55'
22.04.2016 22 апр. 2016 пт 21:30
минуты: 1' - 57'
Ницца
2
Реймс
0
минуты: 1' - 57'
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 21:00
Труа
2 : 1
Реймс
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 21:00
минуты: 1' - 76'
Труа
2
Реймс
1
минуты: 1' - 76'
9.04.2016 9 апр. 2016 сб 21:00
Реймс
2 : 1
Нант
9.04.2016 9 апр. 2016 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
2
Нант
1
минуты: 1' - 90'
2.04.2016 2 апр. 2016 сб 21:00
Ренн
3 : 1
Реймс
2.04.2016 2 апр. 2016 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
3
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 19:00
Реймс
1 : 1
Сент-Этьен
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 22:00
Газелек
2 : 2
Реймс
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Газелек
2
Реймс
2
минуты: 1' - 90'
9.01.2016 9 янв. 2016 сб 22:00
Реймс
1 : 3
Тулуза
9.01.2016 9 янв. 2016 сб 22:00
был в запасе
Реймс
1
Тулуза
3
был в запасе
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 18:00
Реймс
1 : 1
Ницца
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 18:00
был в запасе
Реймс
1
Ницца
1
был в запасе
2.12.2015 2 дек. 2015 ср 21:00
Генгам
1 : 2
Реймс
41'
41'
41'
2.12.2015 2 дек. 2015 ср 21:00
минуты: 1' - 22'
Генгам
1
Реймс
2
минуты: 1' - 22'
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 22:00
Реймс
2 : 2
Ренн
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
2
Ренн
2
минуты: 1' - 90'
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 22:00
Монпелье
3 : 1
Реймс
12'
12'
12'
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 22:00
12'
минуты: 1' - 90'
Монпелье
3
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
7.11.2015 7 нояб. 2015 сб 22:00
Реймс
1 : 2
Газелек
66'
66'
66'
7.11.2015 7 нояб. 2015 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Газелек
2
минуты: 1' - 90'
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 19:00
Сент-Этьен
3 : 0
Реймс
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
3
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 16:00
Реймс
0 : 1
Монако
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
0
Монако
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2015 25 сент. 2015 пт 21:30
Реймс
1 : 0
Лилль
12'
12'
12'
25.09.2015 25 сент. 2015 пт 21:30
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Лилль
0
минуты: 1' - 90'
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 18:30
Реймс
1 : 1
ПСЖ
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 18:30
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90'
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 21:00
Тулуза
2 : 2
Реймс
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
2
Реймс
2
минуты: 1' - 90'
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 21:00
Реймс
4 : 1
Лорьян
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
4
Лорьян
1
минуты: 1' - 90'
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