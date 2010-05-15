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Бенжамин Жентон
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2009/2010
2008/2009
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
Лорьян
2 : 1
Лилль
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
был в запасе
Лорьян
2
Лилль
1
был в запасе
8.05.2010
8 мая 2010
сб
22:00
Монпелье
2 : 1
Лорьян
8.05.2010
8 мая 2010
сб
22:00
минуты: 76' - 90'
Монпелье
2
Лорьян
1
минуты: 76' - 90'
5.05.2010
5 мая 2010
ср
20:00
Лорьян
2 : 2
Монако
5.05.2010
5 мая 2010
ср
20:00
был в запасе
Лорьян
2
Монако
2
был в запасе
2.05.2010
2 мая 2010
вс
18:00
Валансьен
0 : 0
Лорьян
2.05.2010
2 мая 2010
вс
18:00
минуты: 46' - 90'
Валансьен
0
Лорьян
0
минуты: 46' - 90'
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
20:00
Лорьян
1 : 0
Бордо
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
20:00
был в запасе
Лорьян
1
Бордо
0
был в запасе
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
20:00
Осер
4 : 1
Лорьян
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
20:00
был в запасе
Осер
4
Лорьян
1
был в запасе
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
20:00
Лорьян
1 : 1
Ренн
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
20:00
был в запасе
Лорьян
1
Ренн
1
был в запасе
3.04.2010
3 апр. 2010
сб
20:00
Гренобль
1 : 2
Лорьян
3.04.2010
3 апр. 2010
сб
20:00
был в запасе
Гренобль
1
Лорьян
2
был в запасе
28.03.2010
28 марта 2010
вс
18:00
Лорьян
4 : 0
Сент-Этьен
28.03.2010
28 марта 2010
вс
18:00
был в запасе
Лорьян
4
Сент-Этьен
0
был в запасе
13.03.2010
13 марта 2010
сб
21:00
Лорьян
1 : 0
Ланс
13.03.2010
13 марта 2010
сб
21:00
был в запасе
Лорьян
1
Ланс
0
был в запасе
7.03.2010
7 марта 2010
вс
19:00
Марсель
1 : 1
Лорьян
7.03.2010
7 марта 2010
вс
19:00
был в запасе
Марсель
1
Лорьян
1
был в запасе
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
21:00
Лорьян
1 : 0
Сошо
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
21:00
был в запасе
Лорьян
1
Сошо
0
был в запасе
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
21:00
Ницца
1 : 0
Лорьян
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
21:00
был в запасе
Ницца
1
Лорьян
0
был в запасе
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
19:00
Лорьян
1 : 1
Тулуза
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
19:00
был в запасе
Лорьян
1
Тулуза
1
был в запасе
6.02.2010
6 февр. 2010
сб
21:00
ПСЖ
0 : 3
Лорьян
6.02.2010
6 февр. 2010
сб
21:00
минуты: 59' - 90'
ПСЖ
0
Лорьян
3
минуты: 59' - 90'
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
21:00
Нанси
1 : 0
Лорьян
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
21:00
был в запасе
Нанси
1
Лорьян
0
был в запасе
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
21:00
Лорьян
1 : 3
Лион
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
21:00
был в запасе
Лорьян
1
Лион
3
был в запасе
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
23:00
Ле Ман
0 : 3
Лорьян
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
23:00
минуты: 85' - 90'
Ле Ман
0
Лорьян
3
минуты: 85' - 90'
23.12.2009
23 дек. 2009
ср
21:00
Лорьян
3 : 2
Валансьен
23.12.2009
23 дек. 2009
ср
21:00
минуты: 32' - 90'
Лорьян
3
Валансьен
2
минуты: 32' - 90'
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
21:00
Лорьян
1 : 2
Марсель
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
21:00
минуты: 1' - 76'
Лорьян
1
Марсель
2
минуты: 1' - 76'
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