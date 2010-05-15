Бенжамин Жентон
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2010 15 мая 2010 сб 22:00
Лорьян
2 : 1
Лилль
15.05.2010 15 мая 2010 сб 22:00
был в запасе
Лорьян
2
Лилль
1
был в запасе
8.05.2010 8 мая 2010 сб 22:00
Монпелье
2 : 1
Лорьян
8.05.2010 8 мая 2010 сб 22:00
минуты: 76' - 90'
Монпелье
2
Лорьян
1
минуты: 76' - 90'
5.05.2010 5 мая 2010 ср 20:00
Лорьян
2 : 2
Монако
5.05.2010 5 мая 2010 ср 20:00
был в запасе
Лорьян
2
Монако
2
был в запасе
2.05.2010 2 мая 2010 вс 18:00
Валансьен
0 : 0
Лорьян
2.05.2010 2 мая 2010 вс 18:00
минуты: 46' - 90'
Валансьен
0
Лорьян
0
минуты: 46' - 90'
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 20:00
Лорьян
1 : 0
Бордо
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 20:00
был в запасе
Лорьян
1
Бордо
0
был в запасе
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 20:00
Осер
4 : 1
Лорьян
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 20:00
был в запасе
Осер
4
Лорьян
1
был в запасе
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 20:00
Лорьян
1 : 1
Ренн
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 20:00
был в запасе
Лорьян
1
Ренн
1
был в запасе
3.04.2010 3 апр. 2010 сб 20:00
Гренобль
1 : 2
Лорьян
3.04.2010 3 апр. 2010 сб 20:00
был в запасе
Гренобль
1
Лорьян
2
был в запасе
28.03.2010 28 марта 2010 вс 18:00
Лорьян
4 : 0
Сент-Этьен
28.03.2010 28 марта 2010 вс 18:00
был в запасе
Лорьян
4
Сент-Этьен
0
был в запасе
13.03.2010 13 марта 2010 сб 21:00
Лорьян
1 : 0
Ланс
13.03.2010 13 марта 2010 сб 21:00
был в запасе
Лорьян
1
Ланс
0
был в запасе
7.03.2010 7 марта 2010 вс 19:00
Марсель
1 : 1
Лорьян
7.03.2010 7 марта 2010 вс 19:00
был в запасе
Марсель
1
Лорьян
1
был в запасе
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 21:00
Лорьян
1 : 0
Сошо
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 21:00
был в запасе
Лорьян
1
Сошо
0
был в запасе
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 21:00
Ницца
1 : 0
Лорьян
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 21:00
был в запасе
Ницца
1
Лорьян
0
был в запасе
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 19:00
Лорьян
1 : 1
Тулуза
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 19:00
был в запасе
Лорьян
1
Тулуза
1
был в запасе
6.02.2010 6 февр. 2010 сб 21:00
ПСЖ
0 : 3
Лорьян
6.02.2010 6 февр. 2010 сб 21:00
минуты: 59' - 90'
ПСЖ
0
Лорьян
3
минуты: 59' - 90'
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 21:00
Нанси
1 : 0
Лорьян
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 21:00
был в запасе
Нанси
1
Лорьян
0
был в запасе
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 21:00
Лорьян
1 : 3
Лион
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 21:00
был в запасе
Лорьян
1
Лион
3
был в запасе
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 23:00
Ле Ман
0 : 3
Лорьян
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 23:00
минуты: 85' - 90'
Ле Ман
0
Лорьян
3
минуты: 85' - 90'
23.12.2009 23 дек. 2009 ср 21:00
Лорьян
3 : 2
Валансьен
23.12.2009 23 дек. 2009 ср 21:00
минуты: 32' - 90'
Лорьян
3
Валансьен
2
минуты: 32' - 90'
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 21:00
Лорьян
1 : 2
Марсель
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 21:00
минуты: 1' - 76'
Лорьян
1
Марсель
2
минуты: 1' - 76'
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