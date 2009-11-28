Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Лорьян
Лорьян
Гамейро 90
2:2
Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Мацуи 63
Жуан 71
Лига 1, 15 тур
Лига 1,
15 тур
Франция
28 нояб. 2009, 21:00 МСК
28.11.2009, 21:00 МСК
суббота
Составы
Лорьян
мин
0
Дюкасс
Пьер Дюкасс
67
0
Каппоне
Лионель Каппоне
90
0
Диарра
Сигамари Диарра
76
0
Соса
Франко Соса
90
0
Ле Лан
Арно Ле Лан
90
0
Маршаль
Сильвен Маршаль
90
0
Косиельни
Лоран Косиельни
90
0
Амалфитано
Морган Амалфитано
90
0
Мвуэмба
Арнольд Мвуэмба
90
0
Гамейро
Кевин Гамейро
90'
90'
90
0
Ваируа
Марама Ваируа
82
Запасные
0
Жуанель
Альбан Жуанель
0
Жентон
Бенжамин Жентон
0
Монтеррубио
Оливье Монтеррубио
0
Мансури
Язид Мансури
0
Пеньяльба
Габриэль Пеньяльба
0
Сакуваа
Жонас Сакуваа
0
Фаншон
Джеймс Фаншон
Гренобль
мин
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
90
0
Соже
Давид Соже
90
0
Кальве
Жан Кальве
90
0
Цесар
Боштьян Цесар
90
0
Мацуи
Дайсуке Мацуи
63'
63'
90
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Батльес
Лоран Батльес
84
0
Маке
Лоран Маке
90
0
Жуан
Джимми Жуан
71'
71'
90
0
Любоя
Даниэль Любоя
69
0
Акрур
Нассим Акрур
90
Запасные
0
Вивиани
Жоди Вивиани
0
Пайо
Санди Пайо
0
Робен
Мартиаль Робен
0
Манфруа
Джимми Манфруа
0
Сианси
Хьюго Сианси
0
Раве
Йорик Раве
0
Дьез
Николя Дьез