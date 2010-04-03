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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Акрур 3
1:2
Матч завершен
Лорьян
Лорьян
Гамейро 32
Фаншон 85
Лига 1, 31 тур
Лига 1,
31 тур
Франция
3 апр. 2010, 20:00 МСК
3.04.2010, 20:00 МСК
суббота
Лоран Дюамель
Лоран Дюамель
Главный Судья
Составы
Гренобль
мин
0
Робен
Мартиаль Робен
90
0
Витакич
Миливое Витакич
90
0
Мобле
Брис Мобле
90
0
Соже
Давид Соже
90
0
Куртуа
Лоран Куртуа
65
0
Мацуи
Дайсуке Мацуи
82
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Батльес
Лоран Батльес
90
0
Маке
Лоран Маке
90
0
Любоя
Даниэль Любоя
90
0
Акрур
Нассим Акрур
3'
3'
90
Запасные
0
Манфруа
Джимми Манфруа
0
Кальве
Жан Кальве
0
Жуан
Джимми Жуан
0
Тинан
Джонатан Тинан
0
Бойя
Пьер Бойя
0
Тадич
Йосип Тадич
Лорьян
мин
0
Дюкасс
Пьер Дюкасс
86
0
Одар
Фабьен Одар
90
0
Диарра
Сигамари Диарра
76
0
Соса
Франко Соса
90
0
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
61
0
Маршаль
Сильвен Маршаль
90
0
Морель
Жереми Морель
90
0
Косиельни
Лоран Косиельни
90
0
Амалфитано
Морган Амалфитано
90
0
Мвуэмба
Арнольд Мвуэмба
90
0
Гамейро
Кевин Гамейро
32'
32'
90
Запасные
0
Каппоне
Лионель Каппоне
0
Жентон
Бенжамин Жентон
0
Бурийон
Грегори Бурийон
0
Ле Лан
Арно Ле Лан
0
Мансури
Язид Мансури
0
Фаншон
Джеймс Фаншон
85'
0
Ваируа
Марама Ваируа