Матч завершен
Лорьян
Лорьян
1:1
Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Лига 1, 12 тур

Лига 1,

12 тур

Франция
1 нояб. 2008, 21:00 МСК
1.11.2008, 21:00 МСК
суббота
Эрве Пиччирилло
Эрве Пиччирилло
Главный Судья
Составы