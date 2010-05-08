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Венсан Планте
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2009/2010
2008/2009
8.05.2010
8 мая 2010
сб
22:00
Сент-Этьен
0 : 1
Тулуза
8.05.2010
8 мая 2010
сб
22:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Тулуза
1
был в запасе
5.05.2010
5 мая 2010
ср
20:00
Булонь
0 : 1
Сент-Этьен
5.05.2010
5 мая 2010
ср
20:00
был в запасе
Булонь
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
2.05.2010
2 мая 2010
вс
18:00
Сент-Этьен
1 : 4
Ланс
2.05.2010
2 мая 2010
вс
18:00
был в запасе
Сент-Этьен
1
Ланс
4
был в запасе
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
22:00
Марсель
1 : 0
Сент-Этьен
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
22:00
был в запасе
Марсель
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
22:00
Сент-Этьен
0 : 0
ПСЖ
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
22:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
ПСЖ
0
был в запасе
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
20:00
Сошо
0 : 2
Сент-Этьен
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
20:00
был в запасе
Сошо
0
Сент-Этьен
2
был в запасе
3.04.2010
3 апр. 2010
сб
20:00
Сент-Этьен
2 : 0
Ле Ман
3.04.2010
3 апр. 2010
сб
20:00
был в запасе
Сент-Этьен
2
Ле Ман
0
был в запасе
28.03.2010
28 марта 2010
вс
18:00
Лорьян
4 : 0
Сент-Этьен
28.03.2010
28 марта 2010
вс
18:00
был в запасе
Лорьян
4
Сент-Этьен
0
был в запасе
20.03.2010
20 марта 2010
сб
21:00
Сент-Этьен
0 : 0
Нанси
20.03.2010
20 марта 2010
сб
21:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Нанси
0
был в запасе
13.03.2010
13 марта 2010
сб
23:00
Лион
1 : 1
Сент-Этьен
13.03.2010
13 марта 2010
сб
23:00
был в запасе
Лион
1
Сент-Этьен
1
был в запасе
6.03.2010
6 марта 2010
сб
23:00
Сент-Этьен
1 : 1
Лилль
6.03.2010
6 марта 2010
сб
23:00
был в запасе
Сент-Этьен
1
Лилль
1
был в запасе
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
21:00
Валансьен
1 : 0
Сент-Этьен
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
21:00
был в запасе
Валансьен
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
21:00
Сент-Этьен
1 : 0
Монпелье
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
21:00
был в запасе
Сент-Этьен
1
Монпелье
0
был в запасе
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
23:00
Бордо
3 : 1
Сент-Этьен
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
23:00
был в запасе
Бордо
3
Сент-Этьен
1
был в запасе
7.02.2010
7 февр. 2010
вс
19:00
Сент-Этьен
3 : 0
Монако
7.02.2010
7 февр. 2010
вс
19:00
был в запасе
Сент-Этьен
3
Монако
0
был в запасе
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
19:00
Осер
1 : 0
Сент-Этьен
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
19:00
был в запасе
Осер
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
19.01.2010
19 янв. 2010
вт
23:00
Сент-Этьен
0 : 0
Ренн
19.01.2010
19 янв. 2010
вт
23:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Ренн
0
был в запасе
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
19:00
Сент-Этьен
0 : 2
Лорьян
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
19:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Лорьян
2
был в запасе
7.11.2009
7 нояб. 2009
сб
21:00
Нанси
0 : 1
Сент-Этьен
7.11.2009
7 нояб. 2009
сб
21:00
был в запасе
Нанси
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
20:00
Монако
1 : 2
Сент-Этьен
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
20:00
был в запасе
Монако
1
Сент-Этьен
2
был в запасе
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