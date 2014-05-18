Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Марко Донадель
№33
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
италия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
18.05.2014
18 мая 2014
вс
21:45
Наполи
5 : 1
Верона
18.05.2014
18 мая 2014
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Наполи
5
Верона
1
минуты: 1' - 90'
10.05.2014
10 мая 2014
сб
19:00
Верона
2 : 2
Удинезе
81'
81'
81'
10.05.2014
10 мая 2014
сб
19:00
минуты: 69' - 90'
Верона
2
Удинезе
2
минуты: 69' - 90'
5.05.2014
5 мая 2014
пн
20:00
Лацио
3 : 3
Верона
58'
58'
58'
5.05.2014
5 мая 2014
пн
20:00
минуты: 1' - 66'
Лацио
3
Верона
3
минуты: 1' - 66'
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
13:30
Верона
4 : 0
Катания
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Верона
4
Катания
0
минуты: 1' - 90'
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
16:00
Верона
3 : 5
Фиорентина
69'
69'
69'
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Верона
3
Фиорентина
5
минуты: 1' - 90'
5.04.2014
5 апр. 2014
сб
19:00
Кьево
0 : 1
Верона
28'
28'
28'
5.04.2014
5 апр. 2014
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
0
Верона
1
минуты: 1' - 90'
30.03.2014
30 марта 2014
вс
16:00
Верона
3 : 0
Дженоа
35'
35'
35'
30.03.2014
30 марта 2014
вс
16:00
35'
минуты: 1' - 90'
Верона
3
Дженоа
0
минуты: 1' - 90'
23.03.2014
23 марта 2014
вс
17:00
Сампдория
5 : 0
Верона
29'
29'
29'
23.03.2014
23 марта 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
5
Верона
0
минуты: 1' - 90'
15.03.2014
15 марта 2014
сб
22:45
Верона
0 : 2
Интер
15.03.2014
15 марта 2014
сб
22:45
был в запасе
Верона
0
Интер
2
был в запасе
9.03.2014
9 марта 2014
вс
17:00
Парма
2 : 0
Верона
9.03.2014
9 марта 2014
вс
17:00
минуты: 56' - 90'
Парма
2
Верона
0
минуты: 56' - 90'
2.03.2014
2 марта 2014
вс
17:00
Верона
0 : 0
Болонья
2.03.2014
2 марта 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Верона
0
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
14:30
Ливорно
2 : 3
Верона
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Ливорно
2
Верона
3
минуты: 1' - 90'
17.02.2014
17 февр. 2014
пн
22:45
Верона
1 : 3
Торино
17.02.2014
17 февр. 2014
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Верона
1
Торино
3
минуты: 1' - 90'
9.02.2014
9 февр. 2014
вс
17:00
Верона
2 : 2
Ювентус
9.02.2014
9 февр. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 69'
Верона
2
Ювентус
2
минуты: 1' - 69'
2.02.2014
2 февр. 2014
вс
17:00
Сассуоло
1 : 2
Верона
90'
90'
90'
2.02.2014
2 февр. 2014
вс
17:00
минуты: 61' - 90'
Сассуоло
1
Верона
2
минуты: 61' - 90'
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
14:30
Верона
1 : 3
Рома
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
14:30
минуты: 39' - 90'
Верона
1
Рома
3
минуты: 39' - 90'
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
22:45
Милан
1 : 0
Верона
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
22:45
минуты: 89' - 90'
Милан
1
Верона
0
минуты: 89' - 90'
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
17:00
Верона
0 : 3
Наполи
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
17:00
минуты: 81' - 90'
Верона
0
Наполи
3
минуты: 81' - 90'
6.01.2014
6 янв. 2014
пн
17:00
Удинезе
1 : 3
Верона
6.01.2014
6 янв. 2014
пн
17:00
минуты: 81' - 90'
Удинезе
1
Верона
3
минуты: 81' - 90'
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
17:00
Верона
4 : 1
Лацио
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
17:00
минуты: 68' - 90'
Верона
4
Лацио
1
минуты: 68' - 90'
Показать все игры