Бенуа Тремулинас
№14
Защитник
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Команда
Бордо
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
5.05.2016 5 мая 2016 чт 22:05
Севилья
3 : 1
Шахтер
5.05.2016 5 мая 2016 чт 22:05
минуты: 1' - 74'
Севилья
3
Шахтер
1
минуты: 1' - 74'
7.04.2016 7 апр. 2016 чт 22:05
Атлетик
1 : 2
Севилья
7.04.2016 7 апр. 2016 чт 22:05
минуты: 1' - 12'
Атлетик
1
Севилья
2
минуты: 1' - 12'
17.03.2016 17 марта 2016 чт 23:05
Севилья
3 : 0
Базель
17.03.2016 17 марта 2016 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Севилья
3
Базель
0
минуты: 1' - 90'
10.03.2016 10 марта 2016 чт 21:00
Базель
0 : 0
Севилья
85'
85'
85'
10.03.2016 10 марта 2016 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Базель
0
Севилья
0
минуты: 1' - 90'