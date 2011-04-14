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Матч-центр
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Арнольд Брюггинк
№17
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
германия. бундеслига
Сезон:
2010/2011
14.04.2011
14 апр. 2011
чт
22:05
Твенте
1 : 3
Вильярреал
14.04.2011
14 апр. 2011
чт
22:05
был в запасе
Твенте
1
Вильярреал
3
был в запасе
17.03.2011
17 марта 2011
чт
21:00
Зенит
2 : 0
Твенте
17.03.2011
17 марта 2011
чт
21:00
был в запасе
Зенит
2
Твенте
0
был в запасе
10.03.2011
10 марта 2011
чт
23:05
Твенте
3 : 0
Зенит
10.03.2011
10 марта 2011
чт
23:05
был в запасе
Твенте
3
Зенит
0
был в запасе
17.02.2011
17 февр. 2011
чт
15:00
Рубин
0 : 2
Твенте
17.02.2011
17 февр. 2011
чт
15:00
был в запасе
Рубин
0
Твенте
2
был в запасе