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Неманья Видич
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
англия. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2014/2015
16.05.2015
16 мая 2015
сб
19:00
Интер
1 : 2
Ювентус
40'
40'
40'
16.05.2015
16 мая 2015
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Интер
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
10.05.2015
10 мая 2015
вс
21:45
Лацио
1 : 2
Интер
10.05.2015
10 мая 2015
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Интер
2
минуты: 1' - 90'
3.05.2015
3 мая 2015
вс
16:00
Интер
0 : 0
Кьево
3.05.2015
3 мая 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Интер
0
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
28.04.2015
28 апр. 2015
вт
21:45
Удинезе
1 : 2
Интер
28.04.2015
28 апр. 2015
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Удинезе
1
Интер
2
минуты: 1' - 90'
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
21:45
Интер
2 : 1
Рома
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Интер
2
Рома
1
минуты: 1' - 90'
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
21:45
Интер
0 : 0
Милан
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Интер
0
Милан
0
минуты: 1' - 90'
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
21:45
Верона
0 : 3
Интер
76'
76'
76'
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Верона
0
Интер
3
минуты: 1' - 90'
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
Сампдория
1 : 0
Интер
30'
30'
30'
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Интер
0
минуты: 1' - 90'
8.03.2015
8 марта 2015
вс
22:45
Наполи
2 : 2
Интер
8.03.2015
8 марта 2015
вс
22:45
был в запасе
Наполи
2
Интер
2
был в запасе
1.03.2015
1 марта 2015
вс
20:15
Интер
0 : 1
Фиорентина
50'
50'
50'
1.03.2015
1 марта 2015
вс
20:15
минуты: 1' - 90'
Интер
0
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90'
23.02.2015
23 февр. 2015
пн
23:00
Кальяри
1 : 2
Интер
23.02.2015
23 февр. 2015
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
1
Интер
2
минуты: 1' - 90'
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
17:00
Аталанта
1 : 4
Интер
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
17:00
был в запасе
Аталанта
1
Интер
4
был в запасе
1.02.2015
1 февр. 2015
вс
14:30
Сассуоло
3 : 1
Интер
66'
66'
66'
1.02.2015
1 февр. 2015
вс
14:30
минуты: 1' - 70'
Сассуоло
3
Интер
1
минуты: 1' - 70'
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
17:00
Интер
0 : 1
Торино
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Интер
0
Торино
1
минуты: 1' - 90'
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
20:00
Эмполи
0 : 0
Интер
86'
86'
86'
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Эмполи
0
Интер
0
минуты: 1' - 90'
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
14:30
Интер
3 : 1
Дженоа
88'
88'
88'
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
14:30
88'
минуты: 1' - 90'
Интер
3
Дженоа
1
минуты: 1' - 90'
6.01.2015
6 янв. 2015
вт
23:00
Ювентус
1 : 1
Интер
6.01.2015
6 янв. 2015
вт
23:00
был в запасе
Ювентус
1
Интер
1
был в запасе
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
22:45
Интер
2 : 2
Лацио
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
22:45
был в запасе
Интер
2
Лацио
2
был в запасе
15.12.2014
15 дек. 2014
пн
23:00
Кьево
0 : 2
Интер
15.12.2014
15 дек. 2014
пн
23:00
был в запасе
Кьево
0
Интер
2
был в запасе
7.12.2014
7 дек. 2014
вс
22:45
Интер
1 : 2
Удинезе
7.12.2014
7 дек. 2014
вс
22:45
был в запасе
Интер
1
Удинезе
2
был в запасе
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