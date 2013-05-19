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Джейми Каррагер
№23
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
19.05.2013
19 мая 2013
вс
18:00
Ливерпуль
1 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
19.05.2013
19 мая 2013
вс
18:00
минуты: 1' - 86'
Ливерпуль
1
Куинз Парк Рейнджерс
0
минуты: 1' - 86'
12.05.2013
12 мая 2013
вс
17:00
Фулхэм
1 : 3
Ливерпуль
12.05.2013
12 мая 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Фулхэм
1
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 90'
5.05.2013
5 мая 2013
вс
15:30
Ливерпуль
0 : 0
Эвертон
5.05.2013
5 мая 2013
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Ливерпуль
0
Эвертон
0
минуты: 1' - 90'
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
19:30
Ньюкасл Юнайтед
0 : 6
Ливерпуль
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
0
Ливерпуль
6
минуты: 1' - 90'
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
18:00
Ливерпуль
2 : 2
Челси
64'
64'
64'
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Ливерпуль
2
Челси
2
минуты: 1' - 90'
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
17:00
Рединг
0 : 0
Ливерпуль
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Рединг
0
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90'
7.04.2013
7 апр. 2013
вс
15:30
Ливерпуль
0 : 0
Вест Хэм
7.04.2013
7 апр. 2013
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Ливерпуль
0
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90'
31.03.2013
31 марта 2013
вс
15:30
Астон Вилла
1 : 2
Ливерпуль
31.03.2013
31 марта 2013
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Астон Вилла
1
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 90'
10.03.2013
10 марта 2013
вс
19:00
Ливерпуль
3 : 2
Тоттенхэм
83'
83'
83'
10.03.2013
10 марта 2013
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Ливерпуль
3
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90'
2.03.2013
2 марта 2013
сб
20:30
Уиган Атлетик
0 : 4
Ливерпуль
2.03.2013
2 марта 2013
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Уиган Атлетик
0
Ливерпуль
4
минуты: 1' - 90'
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
18:00
Ливерпуль
5 : 0
Суонси
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Ливерпуль
5
Суонси
0
минуты: 1' - 90'
11.02.2013
11 февр. 2013
пн
22:59
Ливерпуль
0 : 2
Вест Бромвич
11.02.2013
11 февр. 2013
пн
22:59
минуты: 1' - 90'
Ливерпуль
0
Вест Бромвич
2
минуты: 1' - 90'
3.02.2013
3 февр. 2013
вс
19:00
Манчестер Сити
2 : 2
Ливерпуль
57'
57'
57'
3.02.2013
3 февр. 2013
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Манчестер Сити
2
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 90'
30.01.2013
30 янв. 2013
ср
22:45
Арсенал
2 : 2
Ливерпуль
30.01.2013
30 янв. 2013
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 90'
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
18:00
Ливерпуль
5 : 0
Норвич Сити
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Ливерпуль
5
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 90'
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
16:30
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Ливерпуль
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
16:30
был в запасе
Манчестер Юнайтед
2
Ливерпуль
1
был в запасе
2.01.2013
2 янв. 2013
ср
22:45
Ливерпуль
3 : 0
Сандерленд
2.01.2013
2 янв. 2013
ср
22:45
минуты: 74' - 90'
Ливерпуль
3
Сандерленд
0
минуты: 74' - 90'
30.12.2012
30 дек. 2012
вс
19:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 3
Ливерпуль
30.12.2012
30 дек. 2012
вс
19:00
минуты: 86' - 90'
Куинз Парк Рейнджерс
0
Ливерпуль
3
минуты: 86' - 90'
26.12.2012
26 дек. 2012
ср
22:45
Сток Сити
3 : 1
Ливерпуль
26.12.2012
26 дек. 2012
ср
22:45
был в запасе
Сток Сити
3
Ливерпуль
1
был в запасе
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
20:30
Ливерпуль
4 : 0
Фулхэм
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
20:30
минуты: 83' - 90'
Ливерпуль
4
Фулхэм
0
минуты: 83' - 90'
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