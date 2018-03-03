Роберт Грин
№31
Вратарь
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
3.03.2018 3 марта 2018 сб 18:00
Тоттенхэм
2 : 0
Хаддерсфилд Таун
3.03.2018 3 марта 2018 сб 18:00
был в запасе
Тоттенхэм
2
Хаддерсфилд Таун
0
был в запасе
2.12.2017 2 дек. 2017 сб 18:00
Эвертон
2 : 0
Хаддерсфилд Таун
2.12.2017 2 дек. 2017 сб 18:00
был в запасе
Эвертон
2
Хаддерсфилд Таун
0
был в запасе
29.11.2017 29 нояб. 2017 ср 22:45
Арсенал
5 : 0
Хаддерсфилд Таун
29.11.2017 29 нояб. 2017 ср 22:45
был в запасе
Арсенал
5
Хаддерсфилд Таун
0
был в запасе
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 19:00
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
Манчестер Сити
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 19:00
был в запасе
Хаддерсфилд Таун
1
Манчестер Сити
2
был в запасе
4.11.2017 4 нояб. 2017 сб 18:00
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
Вест Бромвич
4.11.2017 4 нояб. 2017 сб 18:00
был в запасе
Хаддерсфилд Таун
1
Вест Бромвич
0
был в запасе
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 17:00
Ливерпуль
3 : 0
Хаддерсфилд Таун
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 17:00
был в запасе
Ливерпуль
3
Хаддерсфилд Таун
0
был в запасе
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 14:30
Хаддерсфилд Таун
0 : 4
Тоттенхэм
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 14:30
был в запасе
Хаддерсфилд Таун
0
Тоттенхэм
4
был в запасе
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 17:00
Бернли
0 : 0
Хаддерсфилд Таун
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 17:00
был в запасе
Бернли
0
Хаддерсфилд Таун
0
был в запасе