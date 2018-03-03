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Матч-центр
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Роберт Грин
№31
Вратарь
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
отборочные матчи к че-2016
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2017/2018
2014/2015
2012/2013
2010/2011
2009/2010
2008/2009
3.03.2018
3 марта 2018
сб
18:00
Тоттенхэм
2 : 0
Хаддерсфилд Таун
3.03.2018
3 марта 2018
сб
18:00
был в запасе
Тоттенхэм
2
Хаддерсфилд Таун
0
был в запасе
2.12.2017
2 дек. 2017
сб
18:00
Эвертон
2 : 0
Хаддерсфилд Таун
2.12.2017
2 дек. 2017
сб
18:00
был в запасе
Эвертон
2
Хаддерсфилд Таун
0
был в запасе
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
22:45
Арсенал
5 : 0
Хаддерсфилд Таун
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
22:45
был в запасе
Арсенал
5
Хаддерсфилд Таун
0
был в запасе
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
19:00
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
Манчестер Сити
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
19:00
был в запасе
Хаддерсфилд Таун
1
Манчестер Сити
2
был в запасе
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
18:00
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
Вест Бромвич
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
18:00
был в запасе
Хаддерсфилд Таун
1
Вест Бромвич
0
был в запасе
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
17:00
Ливерпуль
3 : 0
Хаддерсфилд Таун
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
17:00
был в запасе
Ливерпуль
3
Хаддерсфилд Таун
0
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
14:30
Хаддерсфилд Таун
0 : 4
Тоттенхэм
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
14:30
был в запасе
Хаддерсфилд Таун
0
Тоттенхэм
4
был в запасе
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
17:00
Бернли
0 : 0
Хаддерсфилд Таун
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
17:00
был в запасе
Бернли
0
Хаддерсфилд Таун
0
был в запасе