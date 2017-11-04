Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
ван Ла Парра 44
1:0
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
АПЛ, 11 тур

АПЛ,

11 тур

Англия
4 нояб. 2017, 18:00 МСК
4.11.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Хаддерсфилд Таун
мин
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
33
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
90
3
Мэлони
Скотт Мэлони
90
26
Шиндлер
Кристофер Шиндлер
90
17
ван Ла Парра
Раджин ван Ла Парра
44'
44'
90
10
Моуй
Аарон Моуй
90
6
Хогг
Джонатан Хогг
90
22
Инс
Томас Инс
90
9
Качунга
Элиас Качунга
90
20
Депуатр
Лоран Депуатр
90
Запасные
28
Грин
Роберт Грин
15
Лев
Крис Лев
14
Крэйни
Мартин Крэйни
2
Смит
Том Смит
19
Уильямс
Даниэль Уильямс
24
Мунье
Стив Мунье
23
Куанер
Колин Куанер
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
90
23
Маколи
Гарет Маколи
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
26
Хегази
Ахмед Хегази
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
4
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
90
8
Ливермор
Джейк Ливермор
90
20
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
19
Родригес
Джей Родригес
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
11
Брант
Крис Брант
22
Шадли
Насер Шадли
10
Филлипс
Мэтт Филлипс
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
5
Якоб
Клаудио Якоб
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон