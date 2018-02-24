Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Доусон 64
1:2
Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
ван Ла Парра 48
Мунье 56
АПЛ, 28 тур

АПЛ,

28 тур

Англия
24 февр. 2018, 18:00 МСК
24.02.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
90
25
Доусон
Крейг Доусон
64'
64'
90
26
Хегази
Ахмед Хегази
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
10
Филлипс
Мэтт Филлипс
90
20
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
90
19
Родригес
Джей Родригес
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
23
Маколи
Гарет Маколи
2
Ньом
Аллан Ньом
11
Брант
Крис Брант
8
Ливермор
Джейк Ливермор
5
Якоб
Клаудио Якоб
17
Бурк
Оливер Бурк
Хаддерсфилд Таун
мин
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
5
Конголо
Теренс Конголо
90
33
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
90
26
Шиндлер
Кристофер Шиндлер
90
17
ван Ла Парра
Раджин ван Ла Парра
48'
48'
90
19
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
6
Хогг
Джонатан Хогг
90
21
Притчард
Алекс Притчард
90
24
Мунье
Стив Мунье
56'
56'
90
23
Куанер
Колин Куанер
90
Запасные
13
Коулмэн
Джоэл Коулмэн
3
Мэлони
Скотт Мэлони
2
Смит
Том Смит
4
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
22
Инс
Томас Инс
11
Сабири
Абдельхамид Сабири
20
Депуатр
Лоран Депуатр