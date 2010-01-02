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Кубок Англии
Хаддерсфилд Таун VS Вест Бромвич
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Хаддерсфилд Таун - Вест Бромвич: 02 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
0:2
Хаддерсфилд Таун - Вест Бромвич: 02 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Кубок Англии, 1/32 финала
Кубок Англии,
1/32 финала
Англия
2 янв. 2010, 18:00 МСК
2.01.2010, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Хаддерсфилд Таун
мин
13
Коулмэн
Джоэл Коулмэн
33
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
27
Горенц-Станкович
Йон Горенц-Станкович
26
Шиндлер
Кристофер Шиндлер
8
Чалоба
Трево Чалоба
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
6
Хогг
Джонатан Хогг
7
Бакуна
Жуниньо Бакуна
22
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл
Запасные
9
Качунга
Элиас Качунга
-
16
Грант
Карлан Грант
-
24
Мунье
Стив Мунье
-
События
Матч окончен 0:2
Прошлые матчи
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 2
Хаддерсфилд Таун
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
18:00
Вест Бромвич
1
Хаддерсфилд Таун
2
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
18:00
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
Вест Бромвич
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
18:00
Хаддерсфилд Таун
1
Вест Бромвич
0
02.01.2010
02 янв. 2010
сб
18:00
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
Вест Бромвич
02.01.2010
02 янв. 2010
сб
18:00
Хаддерсфилд Таун
0
Вест Бромвич
2
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