Хаддерсфилд Таун - Вест Бромвич: 02 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
0:2

Хаддерсфилд Таун - Вест Бромвич: 02 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
2 янв. 2010, 18:00 МСК
2.01.2010, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Хаддерсфилд Таун
мин
13
Коулмэн
Джоэл Коулмэн
33
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
27
Горенц-Станкович
Йон Горенц-Станкович
26
Шиндлер
Кристофер Шиндлер
8
Чалоба
Трево Чалоба
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
6
Хогг
Джонатан Хогг
7
Бакуна
Жуниньо Бакуна
22
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл
Запасные
9
Качунга
Элиас Качунга
-
16
Грант
Карлан Грант
-
24
Мунье
Стив Мунье
-

События

Матч окончен 0:2

Прошлые матчи

24.02.2018 24 февр. 2018 сб 18:00
Вест Бромвич
1 : 2
Хаддерсфилд Таун
24.02.2018 24 февр. 2018 сб 18:00
Вест Бромвич
1
Хаддерсфилд Таун
2
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 18:00
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
Вест Бромвич
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 18:00
Хаддерсфилд Таун
1
Вест Бромвич
0
02.01.2010 02 янв. 2010 сб 18:00
Хаддерсфилд Таун
0 : 2
Вест Бромвич
02.01.2010 02 янв. 2010 сб 18:00
Хаддерсфилд Таун
0
Вест Бромвич
2

Новости

Кто придумал классику – черно-белый мяч с пятиугольниками. Есть такие версии: архитектор, датский вратарь и adidas
#Футбол
02 июня 2020, 14:50
«Хаддерсфилд» выпустил форму с огромной рекламой. На самом деле клуб обманул всех и борется за чистоту футболок
#Хаддерсфилд
19 июля 2019, 20:43
# Новости матча
Клубам АПЛ выплатили 2 миллиарда фунтов. В первом сезоне АПЛ сумма выплат была в 70 раз меньше
23 мая 2019, 22:17
«Манчестер Юнайтед» пропустил в 14 матчах АПЛ подряд
05 мая 2019, 18:17