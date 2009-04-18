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Сергей Раду
№24
Нападающий
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2008/2009
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
16:30
Кельн
0 : 3
Штутгарт
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
16:30
минуты: 1' - 64'
Кельн
0
Штутгарт
3
минуты: 1' - 64'
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:30
Боруссия
3 : 1
Кельн
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:30
был в запасе
Боруссия
3
Кельн
1
был в запасе
5.04.2009
5 апр. 2009
вс
18:00
Кельн
0 : 2
Байер
5.04.2009
5 апр. 2009
вс
18:00
был в запасе
Кельн
0
Байер
2
был в запасе
21.03.2009
21 марта 2009
сб
17:30
Энерги
0 : 2
Кельн
21.03.2009
21 марта 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 79'
Энерги
0
Кельн
2
минуты: 1' - 79'
14.03.2009
14 марта 2009
сб
17:30
Кельн
2 : 4
Боруссия
14.03.2009
14 марта 2009
сб
17:30
минуты: 46' - 90'
Кельн
2
Боруссия
4
минуты: 46' - 90'
6.03.2009
6 марта 2009
пт
22:30
Шальке-04
1 : 0
Кельн
6.03.2009
6 марта 2009
пт
22:30
был в запасе
Шальке-04
1
Кельн
0
был в запасе
27.02.2009
27 февр. 2009
пт
22:30
Кельн
1 : 1
Арминия
27.02.2009
27 февр. 2009
пт
22:30
минуты: 67' - 90'
Кельн
1
Арминия
1
минуты: 67' - 90'
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
17:30
Бавария
1 : 2
Кельн
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
17:30
был в запасе
Бавария
1
Кельн
2
был в запасе
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
17:30
Кельн
0 : 0
Карлсруэ
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 59'
Кельн
0
Карлсруэ
0
минуты: 1' - 59'
7.02.2009
7 февр. 2009
сб
17:30
Айнтрахт
2 : 2
Кельн
7.02.2009
7 февр. 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 75'
Айнтрахт
2
Кельн
2
минуты: 1' - 75'
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
17:30
Кельн
1 : 1
Вольфсбург
34'
34'
34'
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
17:30
34'
минуты: 1' - 90'
Кельн
1
Вольфсбург
1
минуты: 1' - 90'
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
17:30
Бохум
1 : 2
Кельн
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
17:30
минуты: 1' - 82'
Бохум
1
Кельн
2
минуты: 1' - 82'
7.12.2008
7 дек. 2008
вс
19:00
Кельн
1 : 2
Гамбург
7.12.2008
7 дек. 2008
вс
19:00
был в запасе
Кельн
1
Гамбург
2
был в запасе
28.11.2008
28 нояб. 2008
пт
22:30
Герта
2 : 1
Кельн
28.11.2008
28 нояб. 2008
пт
22:30
минуты: 78' - 90'
Герта
2
Кельн
1
минуты: 78' - 90'
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
17:30
Кельн
1 : 3
Хоффенхайм
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
17:30
минуты: 62' - 90'
Кельн
1
Хоффенхайм
3
минуты: 62' - 90'