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Марк Пферцель
№6
Защитник
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Команда
Зандхаузен
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2009/2010
2008/2009
8.05.2010
8 мая 2010
сб
16:30
Бохум
0 : 3
Ганновер-96
8.05.2010
8 мая 2010
сб
16:30
был в запасе
Бохум
0
Ганновер-96
3
был в запасе
23.04.2010
23 апр. 2010
пт
21:30
Бохум
0 : 2
Штутгарт
53'
53'
53'
23.04.2010
23 апр. 2010
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Бохум
0
Штутгарт
2
минуты: 1' - 90'
16.04.2010
16 апр. 2010
пт
21:30
Кельн
3 : 1
Бохум
16.04.2010
16 апр. 2010
пт
21:30
минуты: 1' - 67'
Кельн
3
Бохум
1
минуты: 1' - 67'
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
16:30
Бохум
1 : 2
Гамбург
47'
47'
47'
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Бохум
1
Гамбург
2
минуты: 1' - 90'
3.04.2010
3 апр. 2010
сб
16:30
Фрайбург
1 : 1
Бохум
90'
90'
90'
3.04.2010
3 апр. 2010
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Фрайбург
1
Бохум
1
минуты: 1' - 90'
13.03.2010
13 марта 2010
сб
17:30
Бохум
1 : 4
Боруссия
13.03.2010
13 марта 2010
сб
17:30
был в запасе
Бохум
1
Боруссия
4
был в запасе
6.03.2010
6 марта 2010
сб
17:30
Вольфсбург
4 : 1
Бохум
6.03.2010
6 марта 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Вольфсбург
4
Бохум
1
минуты: 1' - 90'
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
17:30
Майнц
0 : 0
Бохум
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
17:30
был в запасе
Майнц
0
Бохум
0
был в запасе
13.02.2010
13 февр. 2010
сб
17:30
Бохум
2 : 1
Хоффенхайм
13.02.2010
13 февр. 2010
сб
17:30
был в запасе
Бохум
2
Хоффенхайм
1
был в запасе
6.02.2010
6 февр. 2010
сб
17:30
Бохум
1 : 1
Байер
6.02.2010
6 февр. 2010
сб
17:30
был в запасе
Бохум
1
Байер
1
был в запасе
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
17:30
Герта
0 : 0
Бохум
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
17:30
был в запасе
Герта
0
Бохум
0
был в запасе
23.01.2010
23 янв. 2010
сб
17:30
Бохум
2 : 2
Шальке-04
23.01.2010
23 янв. 2010
сб
17:30
был в запасе
Бохум
2
Шальке-04
2
был в запасе
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
17:30
Ганновер-96
2 : 3
Бохум
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
17:30
был в запасе
Ганновер-96
2
Бохум
3
был в запасе
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
17:30
Бохум
1 : 5
Бавария
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Бохум
1
Бавария
5
минуты: 1' - 90'
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
17:30
Штутгарт
1 : 1
Бохум
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Штутгарт
1
Бохум
1
минуты: 1' - 90'
27.11.2009
27 нояб. 2009
пт
22:30
Бохум
0 : 0
Кельн
27.11.2009
27 нояб. 2009
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Бохум
0
Кельн
0
минуты: 1' - 90'
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
19:30
Гамбург
0 : 1
Бохум
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Гамбург
0
Бохум
1
минуты: 1' - 90'
7.11.2009
7 нояб. 2009
сб
17:30
Бохум
1 : 2
Фрайбург
7.11.2009
7 нояб. 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Бохум
1
Фрайбург
2
минуты: 1' - 90'
1.11.2009
1 нояб. 2009
вс
19:30
Айнтрахт
2 : 1
Бохум
1.11.2009
1 нояб. 2009
вс
19:30
был в запасе
Айнтрахт
2
Бохум
1
был в запасе
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
19:30
Бохум
1 : 4
Вердер
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
19:30
был в запасе
Бохум
1
Вердер
4
был в запасе
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