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Лента
Матч-центр
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Матиас Конча
№2
Защитник
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Команда
Мальме
Гражданство
Швеция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
Сезон:
2014/2015
9.12.2014
9 дек. 2014
вт
22:45
Олимпиакос
4 : 2
Мальме
9.12.2014
9 дек. 2014
вт
22:45
был в запасе
Олимпиакос
4
Мальме
2
был в запасе
26.11.2014
26 нояб. 2014
ср
22:45
Мальме
0 : 2
Ювентус
26.11.2014
26 нояб. 2014
ср
22:45
был в запасе
Мальме
0
Ювентус
2
был в запасе
4.11.2014
4 нояб. 2014
вт
22:45
Мальме
0 : 2
Атлетико
4.11.2014
4 нояб. 2014
вт
22:45
был в запасе
Мальме
0
Атлетико
2
был в запасе