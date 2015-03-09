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Хуан Валера
№20
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
9.03.2015
9 марта 2015
пн
22:45
Кордоба
1 : 2
Хетафе
9.03.2015
9 марта 2015
пн
22:45
был в запасе
Кордоба
1
Хетафе
2
был в запасе
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
23:59
Малага
3 : 2
Хетафе
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
23:59
был в запасе
Малага
3
Хетафе
2
был в запасе
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
14:00
Хетафе
0 : 3
Реал
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
14:00
был в запасе
Хетафе
0
Реал
3
был в запасе
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
23:59
Эйбар
2 : 1
Хетафе
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
23:59
минуты: 1' - 58'
Эйбар
2
Хетафе
1
минуты: 1' - 58'
4.01.2015
4 янв. 2015
вс
14:00
Хетафе
1 : 2
Райо Вальекано
27'
27'
27'
4.01.2015
4 янв. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
1
Райо Вальекано
2
минуты: 1' - 90'
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
19:00
Гранада
1 : 1
Хетафе
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Гранада
1
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
18:00
Хетафе
0 : 0
Барселона
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
0
Барселона
0
минуты: 1' - 90'
8.12.2014
8 дек. 2014
пн
21:00
Леванте
1 : 1
Хетафе
74'
74'
74'
8.12.2014
8 дек. 2014
пн
21:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
1
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
18:00
Хетафе
1 : 2
Атлетик
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
18:00
был в запасе
Хетафе
1
Атлетик
2
был в запасе
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
23:00
Хетафе
0 : 1
Атлетико
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
23:00
минуты: 1' - 43'
Хетафе
0
Атлетико
1
минуты: 1' - 43'
20.10.2014
20 окт. 2014
пн
21:45
Реал Сосьедад
1 : 2
Хетафе
78'
78'
78'
20.10.2014
20 окт. 2014
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
1
Хетафе
2
минуты: 1' - 90'
3.10.2014
3 окт. 2014
пт
22:00
Хетафе
1 : 1
Кордоба
3.10.2014
3 окт. 2014
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
1
Кордоба
1
минуты: 1' - 90'
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
13:00
Хетафе
1 : 0
Малага
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
1
Малага
0
минуты: 1' - 90'
22.09.2014
22 сент. 2014
пн
21:45
Хетафе
0 : 3
Валенсия
58'
58'
58'
22.09.2014
22 сент. 2014
пн
21:45
минуты: 1' - 77'
Хетафе
0
Валенсия
3
минуты: 1' - 77'
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
20:00
Севилья
2 : 0
Хетафе
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
20:00
был в запасе
Севилья
2
Хетафе
0
был в запасе
29.08.2014
29 авг. 2014
пт
21:00
Хетафе
1 : 0
Альмерия
29.08.2014
29 авг. 2014
пт
21:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
1
Альмерия
0
минуты: 1' - 90'
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
22:00
Сельта
3 : 1
Хетафе
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
3
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'