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Робер Пирес
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
Арсенал
1 : 2
Астон Вилла
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
был в запасе
Арсенал
1
Астон Вилла
2
был в запасе
7.05.2011
7 мая 2011
сб
17:00
Астон Вилла
1 : 1
Уиган Атлетик
7.05.2011
7 мая 2011
сб
17:00
был в запасе
Астон Вилла
1
Уиган Атлетик
1
был в запасе
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
17:00
Вест Бромвич
2 : 1
Астон Вилла
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
17:00
минуты: 68' - 90'
Вест Бромвич
2
Астон Вилла
1
минуты: 68' - 90'
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
17:00
Астон Вилла
1 : 1
Сток Сити
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
17:00
был в запасе
Астон Вилла
1
Сток Сити
1
был в запасе
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
17:00
Вест Хэм
1 : 2
Астон Вилла
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
17:00
был в запасе
Вест Хэм
1
Астон Вилла
2
был в запасе
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
18:00
Астон Вилла
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
18:00
минуты: 86' - 90'
Астон Вилла
1
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 86' - 90'
2.04.2011
2 апр. 2011
сб
17:00
Эвертон
2 : 2
Астон Вилла
2.04.2011
2 апр. 2011
сб
17:00
был в запасе
Эвертон
2
Астон Вилла
2
был в запасе
19.03.2011
19 марта 2011
сб
18:00
Астон Вилла
0 : 1
Вулверхэмптон
19.03.2011
19 марта 2011
сб
18:00
минуты: 61' - 90'
Астон Вилла
0
Вулверхэмптон
1
минуты: 61' - 90'
5.03.2011
5 марта 2011
сб
18:00
Болтон
3 : 2
Астон Вилла
5.03.2011
5 марта 2011
сб
18:00
был в запасе
Болтон
3
Астон Вилла
2
был в запасе
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
18:00
Астон Вилла
4 : 1
Блэкберн
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
18:00
минуты: 1' - 76'
Астон Вилла
4
Блэкберн
1
минуты: 1' - 76'
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
18:00
Блэкпул
1 : 1
Астон Вилла
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
18:00
был в запасе
Блэкпул
1
Астон Вилла
1
был в запасе
5.02.2011
5 февр. 2011
сб
18:00
Астон Вилла
2 : 2
Фулхэм
5.02.2011
5 февр. 2011
сб
18:00
был в запасе
Астон Вилла
2
Фулхэм
2
был в запасе
1.02.2011
1 февр. 2011
вт
23:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Астон Вилла
1.02.2011
1 февр. 2011
вт
23:00
был в запасе
Манчестер Юнайтед
3
Астон Вилла
1
был в запасе
25.01.2011
25 янв. 2011
вт
22:45
Уиган Атлетик
1 : 2
Астон Вилла
25.01.2011
25 янв. 2011
вт
22:45
был в запасе
Уиган Атлетик
1
Астон Вилла
2
был в запасе
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
20:30
Астон Вилла
1 : 0
Манчестер Сити
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
20:30
был в запасе
Астон Вилла
1
Манчестер Сити
0
был в запасе
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
15:00
Бирмингем Сити
1 : 1
Астон Вилла
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
15:00
был в запасе
Бирмингем Сити
1
Астон Вилла
1
был в запасе
5.01.2011
5 янв. 2011
ср
22:45
Астон Вилла
0 : 1
Сандерленд
5.01.2011
5 янв. 2011
ср
22:45
был в запасе
Астон Вилла
0
Сандерленд
1
был в запасе
2.01.2011
2 янв. 2011
вс
16:30
Челси
3 : 3
Астон Вилла
2.01.2011
2 янв. 2011
вс
16:30
был в запасе
Челси
3
Астон Вилла
3
был в запасе
28.12.2010
28 дек. 2010
вт
18:00
Манчестер Сити
4 : 0
Астон Вилла
28.12.2010
28 дек. 2010
вт
18:00
минуты: 81' - 90'
Манчестер Сити
4
Астон Вилла
0
минуты: 81' - 90'
26.12.2010
26 дек. 2010
вс
20:30
Астон Вилла
1 : 2
Тоттенхэм
26.12.2010
26 дек. 2010
вс
20:30
минуты: 73' - 90'
Астон Вилла
1
Тоттенхэм
2
минуты: 73' - 90'
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