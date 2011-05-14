Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Леонардо де Сантос
№0
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
14.05.2011
14 мая 2011
сб
16:30
Боруссия
3 : 1
Айнтрахт
14.05.2011
14 мая 2011
сб
16:30
минуты: 73' - 90'
Боруссия
3
Айнтрахт
1
минуты: 73' - 90'
7.05.2011
7 мая 2011
сб
16:30
Вердер
2 : 0
Боруссия
7.05.2011
7 мая 2011
сб
16:30
был в запасе
Вердер
2
Боруссия
0
был в запасе
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
16:30
Боруссия
2 : 0
Нюрнберг
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
16:30
минуты: 90' - 90'
Боруссия
2
Нюрнберг
0
минуты: 90' - 90'
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
19:30
Боруссия
1 : 0
Боруссия
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
19:30
был в запасе
Боруссия
1
Боруссия
0
был в запасе
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
18:30
Боруссия
3 : 0
Фрайбург
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
18:30
минуты: 83' - 90'
Боруссия
3
Фрайбург
0
минуты: 83' - 90'
9.04.2011
9 апр. 2011
сб
16:30
Гамбург
1 : 1
Боруссия
9.04.2011
9 апр. 2011
сб
16:30
был в запасе
Гамбург
1
Боруссия
1
был в запасе
2.04.2011
2 апр. 2011
сб
16:30
Боруссия
4 : 1
Ганновер-96
2.04.2011
2 апр. 2011
сб
16:30
был в запасе
Боруссия
4
Ганновер-96
1
был в запасе
19.03.2011
19 марта 2011
сб
20:30
Боруссия
1 : 1
Майнц
19.03.2011
19 марта 2011
сб
20:30
был в запасе
Боруссия
1
Майнц
1
был в запасе
12.03.2011
12 марта 2011
сб
17:30
Хоффенхайм
1 : 0
Боруссия
12.03.2011
12 марта 2011
сб
17:30
был в запасе
Хоффенхайм
1
Боруссия
0
был в запасе
4.03.2011
4 марта 2011
пт
22:30
Боруссия
1 : 0
Кельн
4.03.2011
4 марта 2011
пт
22:30
был в запасе
Боруссия
1
Кельн
0
был в запасе
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
20:30
Бавария
1 : 3
Боруссия
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
20:30
был в запасе
Бавария
1
Боруссия
3
был в запасе
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
17:30
Боруссия
2 : 0
Санкт-Паули
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
2
Санкт-Паули
0
был в запасе
4.02.2011
4 февр. 2011
пт
22:30
Боруссия
0 : 0
Шальке-04
4.02.2011
4 февр. 2011
пт
22:30
был в запасе
Боруссия
0
Шальке-04
0
был в запасе
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
17:30
Вольфсбург
0 : 3
Боруссия
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
17:30
был в запасе
Вольфсбург
0
Боруссия
3
был в запасе
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
17:30
Боруссия
1 : 1
Штутгарт
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
1
Штутгарт
1
был в запасе
14.01.2011
14 янв. 2011
пт
22:30
Байер
1 : 3
Боруссия
14.01.2011
14 янв. 2011
пт
22:30
был в запасе
Байер
1
Боруссия
3
был в запасе
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
17:30
Айнтрахт
1 : 0
Боруссия
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
17:30
был в запасе
Айнтрахт
1
Боруссия
0
был в запасе
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
20:30
Боруссия
2 : 0
Вердер
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
20:30
был в запасе
Боруссия
2
Вердер
0
был в запасе
5.12.2010
5 дек. 2010
вс
19:30
Нюрнберг
0 : 2
Боруссия
5.12.2010
5 дек. 2010
вс
19:30
был в запасе
Нюрнберг
0
Боруссия
2
был в запасе
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
20:30
Боруссия
4 : 1
Боруссия
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
20:30
был в запасе
Боруссия
4
Боруссия
1
был в запасе
Показать все игры