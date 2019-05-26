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Эмилиано Моретти
№24
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
11 июня 1981 (38) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
отборочные матчи к че-2016
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
26.05.2019
26 мая 2019
вс
16:00
Торино
3 : 1
Лацио
26.05.2019
26 мая 2019
вс
16:00
был в запасе
Торино
3
Лацио
1
был в запасе
19.05.2019
19 мая 2019
вс
16:00
Эмполи
4 : 1
Торино
19.05.2019
19 мая 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Эмполи
4
Торино
1
минуты: 1' - 90'
12.05.2019
12 мая 2019
вс
13:30
Торино
3 : 2
Сассуоло
12.05.2019
12 мая 2019
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Торино
3
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90'
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
21:30
Торино
2 : 0
Милан
65'
65'
65'
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
21:30
минуты: 1' - 90'
Торино
2
Милан
0
минуты: 1' - 90'
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
Дженоа
0 : 1
Торино
78'
78'
78'
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
0
Торино
1
минуты: 1' - 90'
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
13:30
Торино
1 : 1
Кальяри
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Кальяри
1
минуты: 1' - 90'
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
16:00
Парма
0 : 0
Торино
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Парма
0
Торино
0
минуты: 1' - 90'
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
22:00
Торино
2 : 1
Сампдория
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Торино
2
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:00
Фиорентина
1 : 1
Торино
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
1
Торино
1
минуты: 1' - 90'
16.03.2019
16 марта 2019
сб
22:30
Торино
2 : 3
Болонья
16.03.2019
16 марта 2019
сб
22:30
был в запасе
Торино
2
Болонья
3
был в запасе
10.03.2019
10 марта 2019
вс
17:00
Фрозиноне
1 : 2
Торино
10.03.2019
10 марта 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
1
Торино
2
минуты: 1' - 90'
3.03.2019
3 марта 2019
вс
14:30
Торино
3 : 0
Кьево
3.03.2019
3 марта 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Торино
3
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
17:00
Торино
2 : 0
Аталанта
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Торино
2
Аталанта
0
минуты: 1' - 90'
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
22:30
Наполи
0 : 0
Торино
59'
59'
59'
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
22:30
минуты: 1' - 90'
Наполи
0
Торино
0
минуты: 1' - 90'
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
17:00
Торино
1 : 0
Удинезе
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Удинезе
0
минуты: 1' - 90'
3.02.2019
3 февр. 2019
вс
14:30
СПАЛ
0 : 0
Торино
3.02.2019
3 февр. 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
0
Торино
0
минуты: 1' - 90'
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
20:00
Торино
1 : 0
Интер
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
20:00
был в запасе
Торино
1
Интер
0
был в запасе
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
Лацио
1 : 1
Торино
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Лацио
1
Торино
1
был в запасе
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
20:00
Торино
3 : 0
Эмполи
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Торино
3
Эмполи
0
минуты: 1' - 90'
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
Сассуоло
1 : 1
Торино
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Сассуоло
1
Торино
1
был в запасе
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