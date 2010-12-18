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Роналдо Морейра
№49
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
италия. кубок
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
22:45
Милан
0 : 1
Рома
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
22:45
минуты: 85' - 90'
Милан
0
Рома
1
минуты: 85' - 90'
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
14:30
Болонья
0 : 3
Милан
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
14:30
был в запасе
Болонья
0
Милан
3
был в запасе
4.12.2010
4 дек. 2010
сб
22:45
Милан
3 : 0
Брешиа
4.12.2010
4 дек. 2010
сб
22:45
минуты: 69' - 90'
Милан
3
Брешиа
0
минуты: 69' - 90'
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
20:00
Сампдория
1 : 1
Милан
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
20:00
минуты: 90' - 90'
Сампдория
1
Милан
1
минуты: 90' - 90'
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
22:45
Милан
1 : 0
Фиорентина
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
22:45
минуты: 85' - 90'
Милан
1
Фиорентина
0
минуты: 85' - 90'
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
22:45
Интер
0 : 1
Милан
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
22:45
был в запасе
Интер
0
Милан
1
был в запасе
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
Милан
3 : 1
Палермо
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
был в запасе
Милан
3
Палермо
1
был в запасе
7.11.2010
7 нояб. 2010
вс
17:00
Бари
2 : 3
Милан
7.11.2010
7 нояб. 2010
вс
17:00
был в запасе
Бари
2
Милан
3
был в запасе
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
19:00
Милан
3 : 1
Кьево
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Милан
3
Кьево
1
минуты: 1' - 90'
2.10.2010
2 окт. 2010
сб
21:45
Парма
0 : 1
Милан
2.10.2010
2 окт. 2010
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Парма
0
Милан
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
19:00
Милан
1 : 0
Дженоа
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
19:00
минуты: 1' - 71'
Милан
1
Дженоа
0
минуты: 1' - 71'
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:45
Лацио
1 : 1
Милан
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Милан
1
минуты: 1' - 90'
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
21:45
Милан
1 : 1
Катания
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Милан
1
Катания
1
минуты: 1' - 90'
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
21:45
Чезена
2 : 0
Милан
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
21:45
минуты: 1' - 56'
Чезена
2
Милан
0
минуты: 1' - 56'
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
21:45
Милан
4 : 0
Лечче
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Милан
4
Лечче
0
минуты: 1' - 90'