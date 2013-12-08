Владимир Кисенков
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
8.12.2013 8 дек. 2013 вс 15:30
Ахмат
2 : 0
Томь
10'
10'
10'
8.12.2013 8 дек. 2013 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Ахмат
2
Томь
0
минуты: 1' - 90'
2.12.2013 2 дек. 2013 пн 16:00
Анжи
0 : 2
Томь
2.12.2013 2 дек. 2013 пн 16:00
был в запасе
Анжи
0
Томь
2
был в запасе
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 11:30
Томь
0 : 1
Рубин
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 11:30
был в запасе
Томь
0
Рубин
1
был в запасе
2.11.2013 2 нояб. 2013 сб 15:00
Динамо
1 : 0
Томь
38'
38'
38'
2.11.2013 2 нояб. 2013 сб 15:00
минуты: 1' - 58'
Динамо
1
Томь
0
минуты: 1' - 58'
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 11:30
Томь
0 : 0
Ахмат
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 11:30
минуты: 1' - 90'
Томь
0
Ахмат
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 15:00
Краснодар
4 : 0
Томь
19'
19'
19'
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
4
Томь
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2013 6 окт. 2013 вс 14:45
Томь
0 : 3
Зенит
6.10.2013 6 окт. 2013 вс 14:45
минуты: 1' - 90'
Томь
0
Зенит
3
минуты: 1' - 90'
30.09.2013 30 сент. 2013 пн 17:15
Локомотив
0 : 0
Томь
58'
58'
58'
30.09.2013 30 сент. 2013 пн 17:15
минуты: 1' - 90'
Локомотив
0
Томь
0
минуты: 1' - 90'
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 15:00
Томь
1 : 0
Волга
58'
58'
58'
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 15:00
минуты: 1' - 90'
Томь
1
Волга
0
минуты: 1' - 90'
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 15:00
Рубин
1 : 2
Томь
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 15:00
был в запасе
Рубин
1
Томь
2
был в запасе