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Ярослав Плашил
№18
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
5 янв. 1982 (38) лет
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
италия. серия а
франция. кубок
лига европы плей-офф
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
Кан
0 : 1
Бордо
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
минуты: 1' - 90'
Кан
0
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
Бордо
0 : 1
Реймс
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
0
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
12.05.2019
12 мая 2019
вс
18:00
Лилль
1 : 0
Бордо
29'
29'
29'
12.05.2019
12 мая 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
1
Бордо
0
минуты: 1' - 90'
4.05.2019
4 мая 2019
сб
21:00
Бордо
0 : 1
Анжер
4.05.2019
4 мая 2019
сб
21:00
был в запасе
Бордо
0
Анжер
1
был в запасе
26.04.2019
26 апр. 2019
пт
21:45
Бордо
2 : 3
Лион
26.04.2019
26 апр. 2019
пт
21:45
был в запасе
Бордо
2
Лион
3
был в запасе
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
21:00
Ним
2 : 1
Бордо
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
21:00
был в запасе
Ним
2
Бордо
1
был в запасе
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
18:00
Сент-Этьен
3 : 0
Бордо
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
18:00
был в запасе
Сент-Этьен
3
Бордо
0
был в запасе
5.04.2019
5 апр. 2019
пт
21:45
Бордо
2 : 0
Марсель
5.04.2019
5 апр. 2019
пт
21:45
минуты: 90' - 90'
Бордо
2
Марсель
0
минуты: 90' - 90'
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:00
Амьен
0 : 0
Бордо
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:00
был в запасе
Амьен
0
Бордо
0
был в запасе
17.03.2019
17 марта 2019
вс
19:00
Бордо
1 : 1
Ренн
17.03.2019
17 марта 2019
вс
19:00
был в запасе
Бордо
1
Ренн
1
был в запасе
5.03.2019
5 марта 2019
вт
21:00
Бордо
1 : 2
Монпелье
5.03.2019
5 марта 2019
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
1
Монпелье
2
минуты: 1' - 90'
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
17:00
Нант
1 : 0
Бордо
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
17:00
был в запасе
Нант
1
Бордо
0
был в запасе
20.02.2019
20 февр. 2019
ср
21:00
Бордо
0 : 0
Генгам
20.02.2019
20 февр. 2019
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
0
Генгам
0
минуты: 1' - 90'
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
Бордо
2 : 1
Тулуза
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
был в запасе
Бордо
2
Тулуза
1
был в запасе
5.02.2019
5 февр. 2019
вт
21:00
Марсель
1 : 0
Бордо
5.02.2019
5 февр. 2019
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
1
Бордо
0
минуты: 1' - 90'
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:00
Страсбур
1 : 0
Бордо
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:00
был в запасе
Страсбур
1
Бордо
0
был в запасе
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
21:00
Бордо
1 : 0
Дижон
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
15.01.2019
15 янв. 2019
вт
21:00
Анжер
1 : 2
Бордо
15.01.2019
15 янв. 2019
вт
21:00
был в запасе
Анжер
1
Бордо
2
был в запасе
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
22:00
Ницца
1 : 0
Бордо
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Бордо
0
минуты: 1' - 90'
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
19:00
Бордо
1 : 1
Амьен
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
19:00
был в запасе
Бордо
1
Амьен
1
был в запасе
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