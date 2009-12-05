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Яцек Кшинувек
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2009/2010
2008/2009
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
17:30
Ганновер-96
0 : 0
Байер
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
17:30
был в запасе
Ганновер-96
0
Байер
0
был в запасе
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
19:30
Ганновер-96
0 : 3
Бавария
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
19:30
минуты: 78' - 90'
Ганновер-96
0
Бавария
3
минуты: 78' - 90'
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
17:30
Шальке-04
2 : 0
Ганновер-96
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
17:30
был в запасе
Шальке-04
2
Ганновер-96
0
был в запасе
8.11.2009
8 нояб. 2009
вс
17:30
Ганновер-96
2 : 2
Гамбург
8.11.2009
8 нояб. 2009
вс
17:30
был в запасе
Ганновер-96
2
Гамбург
2
был в запасе
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
17:30
Кельн
0 : 1
Ганновер-96
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
17:30
минуты: 85' - 90'
Кельн
0
Ганновер-96
1
минуты: 85' - 90'
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
16:30
Айнтрахт
2 : 1
Ганновер-96
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
16:30
минуты: 81' - 90'
Айнтрахт
2
Ганновер-96
1
минуты: 81' - 90'
3.10.2009
3 окт. 2009
сб
16:30
Ганновер-96
5 : 2
Фрайбург
3.10.2009
3 окт. 2009
сб
16:30
минуты: 90' - 90'
Ганновер-96
5
Фрайбург
2
минуты: 90' - 90'
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
16:30
Вольфсбург
4 : 2
Ганновер-96
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Вольфсбург
4
Ганновер-96
2
минуты: 1' - 90'
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
16:30
Ганновер-96
1 : 1
Боруссия
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
16:30
минуты: 78' - 90'
Ганновер-96
1
Боруссия
1
минуты: 78' - 90'
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
16:30
Вердер
0 : 0
Ганновер-96
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
16:30
был в запасе
Вердер
0
Ганновер-96
0
был в запасе
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
16:30
Ганновер-96
0 : 1
Хоффенхайм
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
16:30
минуты: 84' - 90'
Ганновер-96
0
Хоффенхайм
1
минуты: 84' - 90'
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
16:30
Нюрнберг
0 : 2
Ганновер-96
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
16:30
минуты: 90' - 90'
Нюрнберг
0
Ганновер-96
2
минуты: 90' - 90'
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
16:30
Ганновер-96
1 : 1
Майнц
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
16:30
минуты: 1' - 76'
Ганновер-96
1
Майнц
1
минуты: 1' - 76'
8.08.2009
8 авг. 2009
сб
16:30
Герта
1 : 0
Ганновер-96
8.08.2009
8 авг. 2009
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Герта
1
Ганновер-96
0
минуты: 1' - 90'