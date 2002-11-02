Матч завершен
Уралан
Элиста
0:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
2 нояб. 2002, -:- МСК
2.11.2002, -:- МСК
суббота
Составы