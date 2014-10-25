Матч завершен
Торпедо
Москва
0:0
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
25 окт. 2014, 16:00 МСК
25.10.2014, 16:00 МСК
суббота
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
Торпедо
мин
30
Жевнов
Юрий Жевнов
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
46
3
Кокошка
Адам Кокошка
90
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
33
Рыков
Владимир Рыков
90
20
Стеклов
Вадим Стеклов
90
23
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
66
16
Стеванович
Далибор Стеванович
90
14
Путило
Антон Путило
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
27
Угу Виейра
Угу Виейра
78
Запасные
13
Блажевич
Горан Блажевич
8
Франьич
Иван Франьич
5
Князев
Иван Князев
17
Багаев
Михаил Багаев
7
Фомин
Семен Фомин
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
77
Салугин
Александр Салугин
88
Шевченко
Игорь Шевченко
10
Давыдов
Сергей Давыдов
Кубань (ЛФЛ)
мин
23
Беленов
Александр Беленов
90
43
Бугаев
Роман Бугаев
90
4
Шандао
Шандао
90
14
Шунич
Тони Шунич
90
22
Соснин
Антон Соснин
90
18
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
10
Каборе
Шарль Каборе
65
17
Рабиу
Мохаммед Рабиу
90
71
Попов
Ивелин Попов
90
26
Секу
Секу
81
19
Данило
Данило
70
Запасные
13
Помазан
Евгений Помазан
33
Карюкин
Богдан Карюкин
38
Ещенко
Андрей Ещенко
15
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
8
Тлисов
Артур Тлисов
7
Кулик
Владислав Кулик
9
Хубулов
Арсен Хубулов
11
Букур
Георге Букур
99
Бальде
Ибрахима Бальде