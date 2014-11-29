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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
Бальде 34
1:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
Билялетдинов 6
РПЛ, 15 тур
РПЛ,
15 тур
Россия
29 нояб. 2014, 20:15 МСК
29.11.2014, 20:15 МСК
суббота
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
Кубань (ЛФЛ)
мин
23
Беленов
Александр Беленов
90
22
Соснин
Антон Соснин
90
2
Армаш
Игорь Армаш
90
4
Шандао
Шандао
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
67
10
Каборе
Шарль Каборе
90
7
Кулик
Владислав Кулик
82
71
Попов
Ивелин Попов
90
11
Букур
Георге Букур
79
99
Бальде
Ибрахима Бальде
34'
34'
90
Запасные
13
Помазан
Евгений Помазан
33
Карюкин
Богдан Карюкин
15
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
43
Бугаев
Роман Бугаев
8
Тлисов
Артур Тлисов
9
Хубулов
Арсен Хубулов
42
Каретник
Сергей Каретник
19
Данило
Данило
20
Буено
Гонсало Буено
Торпедо
мин
30
Жевнов
Юрий Жевнов
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
3
Кокошка
Адам Кокошка
90
33
Рыков
Владимир Рыков
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
78
20
Стеклов
Вадим Стеклов
90
16
Стеванович
Далибор Стеванович
90
23
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
6'
6'
90
14
Путило
Антон Путило
90
77
Салугин
Александр Салугин
65
Запасные
13
Блажевич
Горан Блажевич
98
Будаков
Александр Будаков
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
5
Князев
Иван Князев
17
Багаев
Михаил Багаев
7
Фомин
Семен Фомин
40
Кулешов
Юрий Кулешов
10
Давыдов
Сергей Давыдов
27
Угу Виейра
Угу Виейра