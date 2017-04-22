Матч завершен
Суонси
Суонси
Льоренте 10
Кэрролл 70
2:0
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
АПЛ, 34 тур

АПЛ,

34 тур

Англия
22 апр. 2017, 17:00 МСК
22.04.2017, 17:00 МСК
суббота
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Суонси
мин
42
Кэрролл
Том Кэрролл
70'
70'
90
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
35
Кингсли
Стивен Кингсли
90
6
Моусон
Элфи Моусон
90
7
Бриттон
Леон Бриттон
85
8
Фер
Лерой Фер
20
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
10'
10'
59
3
Айю
Жордан Айю
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
20
Монтеро
Джефферсон Монтеро
52
Робертс
Коннор Робертс
10
Борха
Борха
28
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
84
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
8
Джонсон
Глен Джонсон
90
4
Аллен
Джо Аллен
90
22
Шакири
Джердан Шакири
90
25
Крауч
Питер Крауч
90
9
Бераино
Саидо Бераино
77
Запасные
33
Грант
Ли Грант
2
Бардсли
Филлип Бардсли
5
Муниеса
Марк Муниеса
6
Уилэн
Гленн Уилэн
16
Адам
Чарли Адам
32
Собхи
Рамадан Собхи
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф