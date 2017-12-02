Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Шакири 36
Диуф 40
2:1
Матч завершен
Суонси
Суонси
Бони 3
АПЛ, 15 тур

АПЛ,

15 тур

Англия
2 дек. 2017, 18:00 МСК
2.12.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
6
Зума
Курт Зума
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
4
Аллен
Джо Аллен
90
22
Шакири
Джердан Шакири
36'
36'
90
25
Крауч
Питер Крауч
90
10
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
40'
40'
90
Запасные
33
Грант
Ли Грант
5
Виммер
Кевин Виммер
16
Адам
Чарли Адам
32
Собхи
Рамадан Собхи
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
11
Хесе
Хесе
9
Бераино
Саидо Бераино
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
16
Ольссон
Мартин Ольссон
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
90
6
Моусон
Элфи Моусон
90
8
Фер
Лерой Фер
90
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
90
17
Клукас
Самуэль Клукас
90
2
Бони
Вильфрид Бони
3'
3'
90
18
Айю
Жордан Айю
90
10
Абрахам
Тэмми Абрахам
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
22
Ранхель
Анхель Ранхель
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
14
Кэрролл
Том Кэрролл
35
Саншеш
Ренату Саншеш
12
Дайер
Натан Дайер
62
МакБарни
Оливер МакБарни