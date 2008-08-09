Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:2
Матч завершен
Луч
Владивосток
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
9 авг. 2008, 16:30 МСК
9.08.2008, 16:30 МСК
суббота
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы