Румыния - Лихтенштейн: 05 сентября 2021 смотреть онлайн

Румыния
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Румыния - Лихтенштейн: 05 сентября 2021 смотреть онлайн

Лихтенштейн
Отбор ЧМ. Европа, 5 тур

Отбор ЧМ. Европа,

5 тур
5 сент. 2021, 21:45 МСК
5.09.2021, 21:45 МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Румыния
мин
1
Ницэ
Флориан Ницэ
4
Попеску
Овидиу Попеску
11
Банку
Никусор Банку
23
Коман
Флоринел Коман
6
Кирикеш
Влад Кирикеш
15
Буркэ
Андрей Буркэ
7
Станчу
Николае Станчу
18
Марин
Рэзван Марин
19
Тэнасе
Флорин Тэнасе
20
Ман
Деннис Ман
13
Кешеру
Клаудиу Кешеру
Запасные
12
Лазар
Давид Лазар
-
16
Раду
Ионуц Раду
-
22
Камора
Камора
-
3
Тошка
Алин Тошка
-
5
Неделчару
Ионуц Неделчару
-
2
Могос
Василе Могос
-
17
Бикфалви
Эрик Бикфалви
-
10
Максим
Александру Максим
-
14
Хаджи
Янис Хаджи
-
8
Чикелдэу
Александру Чикелдэу
-
9
Пушкаш
Георге Пушкаш
-
21
Михаила
Валентин Михаила
-
Лихтенштейн
мин
10
Фрик
Ноа Фрик
1
Бюхель
Бенджамин Бюхель
4
Кауфманн
Даниэль Кауфманн
6
Малин
Андреас Малин
3
Гопель
Максимилиан Гопель
23
Хофер
Йенс Хофер
18
Хаслер
Николас Хаслер
8
Зеле
Арон Зеле
14
Мейер
Ливио Мейер
15
Йилдыз
Сейхан Йилдыз
7
Фрик
Яник Фрик
Запасные
21
Оспельт
Юстин Оспельт
-
12
Хоби
Томас Хоби
-
5
Марксер
Александер Марксер
-
20
Вольфингер
Сандро Вольфингер
-
2
Брендле
Даниэль Брендле
-
16
Вольфингер
Фабио Вольфингер
-
17
Фроммельт
Ноа Фроммельт
-
22
Оспельт
Филипп Оспельт
-

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