Равенсбург - Аугсбург: 19 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Равенсбург
Равенсбург
0:2

Равенсбург - Аугсбург: 19 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Ку Чжа-Чеол 29
Бобадилья 68
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
19 авг. 2016, 21:45 МСК
19.08.2016, 21:45 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Аугсбург
мин
35
Хитц
Марвин Хитц
90
16
Янкер
Кристоф Янкер
90
3
Стафилидис
Константинос Стафилидис
90
4
Опаре
Даниэль Опаре
90
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
90
10
Байер
Даниэль Байер
90
30
Каюби
Каюби
90
19
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
29'
29'
90
21
Кор
Доминик Кор
90
25
Бобадилья
Рауль Бобадилья
68'
68'
90
27
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
90
Запасные
24
Гелиос
Йоаннис Гелиос
-
40
Ридер
Тим Ридер
-
90
Фойлнер
Маркус Фойлнер
-
11
Эссвайн
Александр Эссвайн
-
90
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
-
69
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
-

События

Матч окончен 0:2
82'
Желтая карточка
Даниэль Байер
68'
ГОЛ! 0:2
Рауль Бобадилья
33'
Желтая карточка
Ку Чжа-Чеол
29'
ГОЛ! 0:1
Ку Чжа-Чеол

Прошлые матчи

19.08.2016 19 авг. 2016 пт 21:45
Равенсбург
0 : 2
Аугсбург
19.08.2016 19 авг. 2016 пт 21:45
Равенсбург
0
Аугсбург
2

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