Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Квинси Промес
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Александр Головин
Алексей Миранчук
Александр Соболев
Федор Чалов
Неймар Да Силва
Россия
Мальта
Норвегия
Нидерланды
США
Белоруссия
Англия
Косово
Испания
Бельгия
Франция
Спартак
Ливерпуль
ЦСКА
Зенит
Локомотив
Манчестер Сити
Бавария
Краснодар
Барселона
Ювентус
Манчестер Юнайтед
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Кубок Германии
Равенсбург VS Аугсбург
Поделиться:
Равенсбург - Аугсбург: 19 августа 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Равенсбург
Равенсбург
0:2
Равенсбург - Аугсбург: 19 августа 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Ку Чжа-Чеол 29
Бобадилья 68
Кубок Германии, 1/32 финала
Кубок Германии,
1/32 финала
Германия
19 авг. 2016, 21:45 МСК
19.08.2016, 21:45 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Аугсбург
мин
35
Хитц
Марвин Хитц
90
16
Янкер
Кристоф Янкер
90
3
Стафилидис
Константинос Стафилидис
90
4
Опаре
Даниэль Опаре
90
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
90
10
Байер
Даниэль Байер
90
30
Каюби
Каюби
90
19
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
29'
29'
90
21
Кор
Доминик Кор
90
25
Бобадилья
Рауль Бобадилья
68'
68'
90
27
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
90
Запасные
24
Гелиос
Йоаннис Гелиос
-
40
Ридер
Тим Ридер
-
90
Фойлнер
Маркус Фойлнер
-
11
Эссвайн
Александр Эссвайн
-
90
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
-
69
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
-
События
Матч окончен 0:2
82'
Желтая карточка
Даниэль Байер
68'
ГОЛ! 0:2
Рауль Бобадилья
33'
Желтая карточка
Ку Чжа-Чеол
29'
ГОЛ! 0:1
Ку Чжа-Чеол
Прошлые матчи
19.08.2016
19 авг. 2016
пт
21:45
Равенсбург
0 : 2
Аугсбург
19.08.2016
19 авг. 2016
пт
21:45
Равенсбург
0
Аугсбург
2
Новости
Нагельсманн начинал скаутом в резерве «Аугсбурга». Работал на Тухеля, а потом стал тренером по его совету
3
#Юлиан Нагельсманн
14 августа 2020, 01:56
3
На трибунах стадиона «Баварии» вырос сорняк
#Бавария
11 июня 2020, 19:34
Вратарь «Герты» стабильно косячит. Уже четыре фэйла за сезон!
#Руне Ярстейн
28 мая 2020, 14:31
В Бундеслиге есть немец с российским гражданством. Какой шикарный гол он забил «Шальке» 💣
1
#Эдуард Левен
24 мая 2020, 17:36
1
Жизнь героя «Аугсбурга»: до 20 лет был любителем, работал на производстве, а теперь забивает грандам
#Флориан Нидерлехнер
24 мая 2020, 11:45
#
Новости матча
У защитника Анхелиньо 4 гола в последних 3 матчах за «Лейпциг»
20 октября 2020, 23:47
Дарида из «Герты» пробежал в матче с «Боруссией» 14,65 километра и установил рекорд Бундеслиги
07 июня 2020, 12:30
Тренер «Аугсбурга» вышел из отеля за зубной пастой. Теперь он пропустит матч Бундеслиги
15 мая 2020, 00:42