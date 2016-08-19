Равенсбург

Равенсбург
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Германия
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Результаты
Результаты
19.08.2016 19 авг. 2016 пт 21:45
Равенсбург
0 : 2
Аугсбург
19.08.2016 19 авг. 2016 пт 21:45
1/32 финала
Равенсбург
0
Аугсбург
2
Германия. Кубок , 1/32 финала
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