Норвегия - Латвия: 13 ноября 2021 смотреть онлайн

Норвегия
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Норвегия - Латвия: 13 ноября 2021 смотреть онлайн

Латвия
Отбор ЧМ. Европа, 9 тур

Отбор ЧМ. Европа,

9 тур
13 нояб. 2021, 20:00 МСК
13.11.2021, 20:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

Норвегия
мин
1
Ярстейн
Руне Ярстейн
-
Свенссон
Йонас Свенссон
8
Мидтсьё
Фредрик Мидтсьё
4
Страндберг
Стефан Страндберг
-
Сорлот
Александр Сорлот
11
Эльюнусси
Мохамед Эльюнусси
9
Эдегор
Мартин Эдегор
17
Мелинг
Биргер Мелинг
23
Холанд
Эрлинг Браут Холанд
-
Торстведт
Кристиан Торстведт
6
Лоде
Мариус Лоде
Запасные
22
Грютебуст
Стен Грютебуст
-
12
Хансен
Андре Хансен
-
17
Линнес
Мартин Линнес
-
16
Алеесами
Хайтам Алеесами
-
3
Айер
Кристоффер Айер
-
10
Фоссум
Ивер Фоссум
-
20
Торсби
Мортен Торсби
-
18
Берг
Патрик Берг
-
20
Хеуге
Йенс Хеуге
-
7
Кинг
Джошуа Кинг
-
14
Нгуэн
Токмак Нгуэн
-
Латвия
мин
23
Штейнборс
Павел Штейнборс
18
Савалниекс
Робертс Савалниекс
7
Камеш
Владимирс Камеш
17
Зюзинс
Артурс Зюзинс
-
Икаунекс
Янис Икаунекс
3
Осс
Марцис Осс
20
Ульдрикис
Робертс Ульдрикис
14
Цыганик
Андрей Цыганик
-
Черномордис
Антонис Черномордис
8
Юрковскис
Райвис Юрковскис
-
Карклинс
Крисс Карклинс
-
Тоберс
Кристерс Тоберс
Запасные
23
Звиедрис
Крисъянис Звиедрис
-
12
Озолс
Роберт Озолс
-
2
Максименко
Виталий Максименко
-
8
Соловьев
Александр Соловьев
-
16
Тарасов
Игорь Тарасов
-
9
Икаунекс
Давис Икаунекс
-
7
Эмсис
Эдуардс Эмсис
-
11
Федоровс
Владиславс Федоровс
-
16
Яунземс
Алвис Яунземс
-
6
Савельевс
Алексейс Савельевс
-
20
Кроллис
Раймондс Кроллис
-

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