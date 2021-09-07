Норвегия - Гибралтар: 07 сентября 2021 смотреть онлайн

Норвегия
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Норвегия - Гибралтар: 07 сентября 2021 смотреть онлайн

Гибралтар
Отбор ЧМ. Европа, 6 тур

Отбор ЧМ. Европа,

6 тур
7 сент. 2021, 21:45 МСК
7.09.2021, 21:45 МСК
вторник
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Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Норвегия
мин
1
Ярстейн
Руне Ярстейн
-
Свенссон
Йонас Свенссон
8
Мидтсьё
Фредрик Мидтсьё
4
Страндберг
Стефан Страндберг
-
Сорлот
Александр Сорлот
11
Эльюнусси
Мохамед Эльюнусси
9
Эдегор
Мартин Эдегор
17
Мелинг
Биргер Мелинг
23
Холанд
Эрлинг Браут Холанд
-
Торстведт
Кристиан Торстведт
6
Лоде
Мариус Лоде
Запасные
22
Грютебуст
Стен Грютебуст
-
12
Хансен
Андре Хансен
-
17
Линнес
Мартин Линнес
-
16
Алеесами
Хайтам Алеесами
-
3
Айер
Кристоффер Айер
-
10
Фоссум
Ивер Фоссум
-
20
Торсби
Мортен Торсби
-
18
Берг
Патрик Берг
-
20
Хеуге
Йенс Хеуге
-
7
Кинг
Джошуа Кинг
-
14
Нгуэн
Токмак Нгуэн
-
Гибралтар
мин
2
Вайзмэн
Скотт Вайзмэн
6
Чиполина
Рой Чиполина
7
Кашаро
Ли Кашаро
10
Уолкер
Лайам Уолкер
14
Сержант
Джек Сержант
23
Коулинг
Дэйл Коулинг
8
Оливейро
Джейси Оливейро
-
Эннсли
Лу Эннсли
19
Барр
Андре Барр
15
Ронан
Киан Ронан
-
Муэли
Аймен Муэли
Запасные
23
Голдвин
Кайл Голдвин
-
13
Банда
Брэдли Банда
-
22
Барнетт
Эрин Барнетт
-
18
Понс
Ален Понс
-
18
Мулдс
Энтони Мулдс
-
2
Валарино
Джулиан Валарино
-
17
Босио
Джеймс Босио
-
8
Хассан
Мохамед Бадр Хассан
-
9
Стач
Рис Стач
-

Прошлые матчи

24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Гибралтар
0 : 3
Норвегия
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Гибралтар
0
Норвегия
3

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