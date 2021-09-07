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Отбор ЧМ. Европа
Норвегия VS Гибралтар
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Норвегия - Гибралтар: 07 сентября 2021 смотреть онлайн
Норвегия
-:-
Норвегия - Гибралтар: 07 сентября 2021 смотреть онлайн
Гибралтар
Отбор ЧМ. Европа, 6 тур
Отбор ЧМ. Европа,
6 тур
7 сент. 2021, 21:45 МСК
7.09.2021, 21:45 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Норвегия
мин
1
Ярстейн
Руне Ярстейн
-
Свенссон
Йонас Свенссон
8
Мидтсьё
Фредрик Мидтсьё
4
Страндберг
Стефан Страндберг
-
Сорлот
Александр Сорлот
11
Эльюнусси
Мохамед Эльюнусси
9
Эдегор
Мартин Эдегор
17
Мелинг
Биргер Мелинг
23
Холанд
Эрлинг Браут Холанд
-
Торстведт
Кристиан Торстведт
6
Лоде
Мариус Лоде
Запасные
22
Грютебуст
Стен Грютебуст
-
12
Хансен
Андре Хансен
-
17
Линнес
Мартин Линнес
-
16
Алеесами
Хайтам Алеесами
-
3
Айер
Кристоффер Айер
-
10
Фоссум
Ивер Фоссум
-
20
Торсби
Мортен Торсби
-
18
Берг
Патрик Берг
-
20
Хеуге
Йенс Хеуге
-
7
Кинг
Джошуа Кинг
-
14
Нгуэн
Токмак Нгуэн
-
Гибралтар
мин
2
Вайзмэн
Скотт Вайзмэн
6
Чиполина
Рой Чиполина
7
Кашаро
Ли Кашаро
10
Уолкер
Лайам Уолкер
14
Сержант
Джек Сержант
23
Коулинг
Дэйл Коулинг
8
Оливейро
Джейси Оливейро
-
Эннсли
Лу Эннсли
19
Барр
Андре Барр
15
Ронан
Киан Ронан
-
Муэли
Аймен Муэли
Запасные
23
Голдвин
Кайл Голдвин
-
13
Банда
Брэдли Банда
-
22
Барнетт
Эрин Барнетт
-
18
Понс
Ален Понс
-
18
Мулдс
Энтони Мулдс
-
2
Валарино
Джулиан Валарино
-
17
Босио
Джеймс Босио
-
8
Хассан
Мохамед Бадр Хассан
-
9
Стач
Рис Стач
-
Прошлые матчи
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Гибралтар
0 : 3
Норвегия
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Гибралтар
0
Норвегия
3
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🇳🇴 Норвегия выступает против ЧМ-2022 в Катаре из-за смертей рабочих на стройках. Клубы поддерживают бойкот, а сборная выходит с лозунгом о правах человека
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вчера, 02:42
Сборная Норвегии села на карантин из-за одного заболевшего. Не сыграет в Лиге наций по решению правительства
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15 ноября 2020, 17:23
Сборные показали новые формы: у Португалии отсылка к Gucci, у Франции – к победе на ЧМ, Норвегия показывает ледники
1
#Португалия
01 сентября 2020, 17:50
1
#
Новости матча
«Ростов» подписал защитника сборной Норвегии. Он пришел свободным агентом
17 октября 2020, 14:56