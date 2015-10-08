Северная Ирландия - Греция: 08 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Северная Ирландия
3:1

Северная Ирландия - Греция: 08 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Греция
Чемпионат Европы, 9 тур

Чемпионат Европы,

9 тур
8 окт. 2015, 21:45 МСК
8.10.2015, 21:45 МСК
четверг
Бас Нейхейс
Бас Нейхейс
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События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Северная Ирландия
мин
5
Эванс
Джонни Эванс
20
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
-
Бойс
Лиам Бойс
7
Кеннеди
Мэттью Кеннеди
21
Магеннис
Джош Магеннис
17
МакНэйр
Патрик МакНэйр
14
Даллас
Стюарт Даллас
1
Пикок-Фаррел
Бэйли Пикок-Фаррел
18
Смит
Майкл Смит
4
Баллард
Даниэл Баллард
13
Маккэнн
Алистер Маккэнн
Запасные
1
МакГоверн
Майкл МакГоверн
-
2
МакЛафлин
Конор МакЛафлин
-
20
МакЛафлин
Райан МакЛафлин
-
22
Фланаган
Том Фланаган
-
3
Льюис
Джамаль Льюис
-
11
Вашингтон
Конор Вашингтон
-
18
Уит
Гэвин Уит
-
Греция
мин
3
Цавеллас
Георгиос Цавеллас
16
Мавриас
Харис Мавриас
10
Фортунис
Константинос Фортунис
21
Курбелис
Димитрис Курбелис
-
Бакасетас
Тасос Бакасетас
8
Зека
Зека
1
Влаходимос
Одиссеас Влаходимос
-
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
6
Бухалакис
Андреас Бухалакис
9
Якумакис
Георгиос Якумакис
18
Лимниос
Димитриос Лимниос
7
Цимикас
Константинос Цимикас
Запасные
12
Диудис
Сократис Диудис
-
13
Баркас
Василиос Баркас
-
4
Михайлидис
Яннис Михайлидис
-
15
Рота
Лазарос Рота
-
7
Пелкас
Димитриос Пелкас
-
17
Сиопис
Манолис Сиопис
-
19
Масурас
Георгиос Масурас
-
16
Павлидис
Вангелис Павлидис
-
22
Цолис
Христос Цолис
-

События

Матч окончен 3:1

Прошлые матчи

08.10.2015 08 окт. 2015 чт 21:45
Северная Ирландия
3 : 1
Греция
08.10.2015 08 окт. 2015 чт 21:45
Северная Ирландия
3
Греция
1
14.10.2014 14 окт. 2014 вт 21:45
Греция
0 : 2
Северная Ирландия
14.10.2014 14 окт. 2014 вт 21:45
Греция
0
Северная Ирландия
2

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