Нижний Новгород - Факел: 30 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
2:1

Нижний Новгород - Факел: 30 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 16 тур

ФНЛ,

Россия
30 сент. 2017, 15:00 МСК
30.09.2017, 15:00 МСК
суббота
Павел Шадыханов
Павел Шадыханов
Главный Судья
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Матч окончен 2:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

27.10.2021 27 окт. 2021 ср 18:00
Факел
0 : 1
Нижний Новгород
27.10.2021 27 окт. 2021 ср 18:00
Факел
0
Нижний Новгород
1
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:00
Нижний Новгород
1 : 2
Факел
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:00
Нижний Новгород
1
Факел
2
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 17:00
Факел
0 : 1
Нижний Новгород
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 17:00
Факел
0
Нижний Новгород
1
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 15:00
Факел
0 : 2
Нижний Новгород
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 15:00
Факел
0
Нижний Новгород
2
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 17:00
Нижний Новгород
2 : 1
Факел
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 17:00
Нижний Новгород
2
Факел
1
30.03.2019 30 марта 2019 сб 14:00
Нижний Новгород
1 : 0
Факел
30.03.2019 30 марта 2019 сб 14:00
Нижний Новгород
1
Факел
0
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 18:00
Факел
1 : 0
Нижний Новгород
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 18:00
Факел
1
Нижний Новгород
0
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 16:00
Факел
4 : 1
Нижний Новгород
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 16:00
Факел
4
Нижний Новгород
1
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 15:00
Нижний Новгород
2 : 1
Факел
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 15:00
Нижний Новгород
2
Факел
1