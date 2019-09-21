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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Ним
Ним
Филиппото 39
1:0
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Лига 1, 6 тур
Лига 1,
6 тур
Франция
21 сент. 2019, 21:00 МСК
21.09.2019, 21:00 МСК
суббота
Составы
Ним
мин
10
Ферхат
Зинедин Ферхат
90
30
Бернардони
Поль Бернардони
90
4
Мартинес
Пабло Мартинес
90
26
Мигель
Флориан Мигель
90
23
Бриансон
Антони Бриансон
90
29
Алакуш
Софьян Алакуш
90
8
До
Люка До
90
7
Филиппото
Ромен Филиппото
39'
39'
90
6
Сарр
Сиди Сарр
90
20
Рипар
Рено Рипар
90
18
Валь
Тео Валь
90
Запасные
5
Ландре
Лоик Ландре
15
Пакье
Гаэтан Пакье
12
Фомба
Ламин Фомба
27
Данке
Кевен Данке
Тулуза
мин
30
Рейне
Баптист Рейне
90
15
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
90
12
Силла
Иссиага Силла
90
2
Амьен-Аду
Кельвен Амьен-Аду
90
19
Диаките
Бафоде Диаките
90
21
Ванкер
Вильям Ванкер
90
7
Градель
Макс Градель
90
27
Макенго
Жан-Виктор Макенго
90
17
Сангаре
Ибраим Сангаре
90
20
Кулурис
Эфтимиос Кулурис
90
25
Саид
Уэсли Саид
90
Запасные
1
Гойкоэчеа
Мауро Гойкоэчеа
5
Морейра
Стивен Морейра
3
Седзи
Гэн Седзи
14
Доссеви
Матье Доссеви
9
Саного
Яя Саного
10
Исека
Аарон Исека